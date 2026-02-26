Cristiano Ronaldo hace compra millonaria de este club de España

Suscríbete a nuestros canales

El astro portugués Cristiano Ronaldo se habría unido a un grupo de inversión para adquirir el 25% del Unión Deportiva Almería, de la Liga Hypermotion de la segunda división española.

El delantero luso, quien jugó durante nueve años en el Real Madrid y es el máximo goleador histórico de la institución, realizó la inversión a través de su empresa CR7 Sports, de acuerdo con la información de la oncena española.

El Almería, que descendió de La Liga en la temporada 2023-24 y fue adquirido en 2025 por el grupo saudí SMC Group, no dio a conocer los términos financieros del acuerdo. En un comunicado, la entidad explicó que la operación forma parte de la expansión internacional impulsada por su presidente, Mohamed Al Kereiji, a través de su holding empresarial.

Cristiano Ronaldo invierte en club español

Ronaldo, de 41 años, juega desde 2023 en el Al Nassr, uno de los clubes más importantes de Arabia Saudita. En declaraciones difundidas por el Almería, el portugués destacó que se trata de un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento, y expresó su deseo de colaborar con la directiva en esta nueva etapa. Actualmente, el conjunto andaluz, que cuenta con un título de segunda división en su palmarés, ocupa la tercera posición en la tabla.