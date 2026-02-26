Amenaza Japonesa en Aqueduct: Komorebino Omoide, con herencia de Campeón llega para el Stymie Stakes

Suscríbete a nuestros canales

El Stymie Stakes de $150,000 es una de las cuatro pruebas de stakes programadas para la jornada del sábado en el hipódromo de Aqueduct, ubicado en Ozone Park, New York. Esta prueba que se corre en distancia de una milla en tierra, reservado para ejemplares maduros, el japones Komorebino Omoide, se presenta ante cinco rivales, en la búsqueda de este premio.

Komorebino Omoide enfrentará a cinco rivales de poder

Komorebino Omoide, ganador de stakes de grado, hará su debut en New York el sábado en el Stymie Stakes de $150,000, una milla de una vuelta para caballos mayores, en el hipódromo Aqueduct. Este versátil caballo ha ganado tres veces en la milla de dos vueltas, pero también demostró velocidad al ganar dos sprints de seis furlongs al principio de su carrera.

Hijo de California Chrome, criado en Japón por Perry Martin, ha hecho la gran mayoría de sus 23 actuaciones para el entrenador Robertino Diodoro, en 10 pistas distintas y ganando seis veces, en la que se incluye el Steve Sexton Mile G3 en Lone Star Park en Grand Prairie, Texas.

Komorebino Omoide, llevará la monta de Ramón Vázquez, debutará además con el entrenador Rob Atrás. Para esta carrera trabajó cinco octavos (1,000m) en 1:01.20 el 19 de febrero en Fair Grounds.

El Stymie Stakes, está programado como la octava carrera en la tarjeta de 10 carreras del sábado, que está encabezada por el Gotham Stakes G3, que ofrece 50-25-15-10-5 puntos de clasificación para el Kentucky Derby en la Carrera 10.

El lucrativo programa también presenta al Tom Fool Stakes G3, en la cuarta y el Busher Stakes, un clasificatorio para el Kentucky Oaks 50-25-15-10-5 en la segunda de la jornada.