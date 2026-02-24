Kentucky Oaks: Current Yield, encabeza la nómina de cinco potras que van por el Busher Stakes de $200,000 en Aqueduct

Suscríbete a nuestros canales

Aqueduct, cierra febrero cierra con la disputa de cuatro stakes en la cartelera del sábado 28 en New York. Entre ellas las pruebas estelares el Gothan Stakes G3 de $300,000 que otorga puntos a la ruta del Kentucky Derby (G1) y el Busher Stakes por $200,000 camino al Kentucky Oaks (G1). Esta programación además está acompañada por el Tom Fool Stakes (G2) de $175,000 y el Stymie Stakes de $150,000.

El Busher Stakes de $200,000 en distancia de 1,600 metros en pista de arena de una vuelta, otorga 50-25-15-10-5 puntos a las clasificadas a este evento.

Kentucky Oaks: El Busher Stakes por $200,000 promete un desenlace sorpresivo

Current Yield, encabeza la nómina de cinco potras que buscan puntuar hacia el Kentucky Oaks (G1). La hija de Nyquist debutó con una victoria en Tampa Bay Downs, el 31 de enero con la monta de Samy Camacho para Chad Brown, quien ahora busca los servicios de Jaime Rodríguez, para mostrar su talento.

Propiedad de Klaravich Stables, tiene mucho que demostrar en esta prueba entrenada por Chad Brown, quien ganó el Busher con Search Results (2021), que luego quedó en segunda en el Kentucky Oaks (G1) para estos mismos colores del Klaravich Stables; y Shidabhuti (2023) para Peter Brant. Current Yield, llevará la monta de Jaime Rodríguez.

Interstatelovesong, con Ricardo Santana, Jr., surge como rival de primer orden. Viene de llegar segunda detrás de Two Bits, en su última salida en el Ruthless Stakes, el 6 de febrero. Entrenado por Tom Morley, hija de Bolt d'Oro marcó el ritmo desde la partida, pero Two Bits se escabulló por la barandilla y se impuso en un duelo en la recta final.

Nycon, Paradise y Blazing Brat, completan la nómina, para esta carrera que será segunda de la jornada del sábado de un total de diez carreras programadas. Hora de inicio 2:13 p.m hora venezolana. Mientras que el Gotham Stakes (G3) fue pautada para las 6:18 p.m, hora criolla.