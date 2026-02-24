Kentucky Derby: Silent Tactic, Litmus Test y Blackout Time, candidatos a vencer en el Rebel Stakes (G2) por $1 millón

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 1 de marzo, el hipódromo de Oaklawn Park, ubicado en Hot Springs, Arkansas, tendrá en su cartelera estelar el Rebel Stakes (G2), que se convierte en la primera carrera en la ruta al Kentucky Derby, que reparte un millón de dólares en premios para los finalistas que buscan sumar puntos a la carrera de las Rosas.

La historia reciente de la carrera incluye la memorable victoria de American Pharoah, que marcó el inicio de su histórica campaña hacia la Triple Corona, y los ganadores notables del Rebel Stakes que lograron el éxito en la Triple Corona se encuentran Curlin, Smarty Jones y Lookin at Lucky.

Bob Baffert busca su novena victoria

Este año, el entrenador del Salón de la Fama Bob Baffert ha dominado la carrera con ocho victorias, lo que la convierte en un objetivo clave para sus principales prospectos para el Derby. Para la presente edición 66 del Rebel Stakes (G2), el legendario entrenador presentó al ejemplar Litmus Test, que surge como el segundo favorito según la línea matutina 7/2 a la carrera que se disputa en 1,700 metros.

Litmus Test hace su debut con 3 años, con la monta de Flavien Prat, en la tercera carrera clasificatoria para el Kentucky Derby de Oaklawn. Llega a esta carrera con un sólido cuarto lugar, detrás del eventual campeón Ted Noffey, en la Breeders' Cup Juvenile el 31 de octubre en Del Mar, y luego concluyó la temporada 2025 con una victoria en el Los Alamitos Futurity (G2) el 13 de diciembre en Los Alamitos. Ambas carreras cubrieron 1 1/16 millas.

Blackout Time y Silent Tactic, enemigos de alto valor

Blackout Time y Silent Tactic se presentan como rivales a considerar dentro de un grupo de 10 potros, que se han visto muy compactos en sus primeras carreras. El entrenador Mark Casse, con su presentado Silent Tactic, con la monta Christian Torres, busca su cuarta victoria consecutiva en una carrera clasificatoria para el Derby de Kentucky en Oaklawn.

Casse ganó el Arkansas Derby (G1) de $1.5 millones la temporada pasada con Sandman y se llevó las dos primeras carreras en 2025-2026: el Smarty Jones Stakes de $250,000 el 3 de enero con Strategic Risk, que va en esta prueba con Javier Castellano, y el Southwest Stakes (G3) de $1 millón el 6 de febrero con el mismo Silent Tactic.

Blackout Time, que no ha corrido desde que terminó segundo detrás de Ted Noffey en el Breeders' Futurity (G1) en 1 1/16 millas el 4 de octubre en Keeneland, y que regresa a este evento con la nueva monta de Brian Hernández Jr., surge como el segundo favorito de la contienda con un 8/5 en la línea matutina (Morning Line).

El Rebel Stakes (G2) ofrece 50-25-15-10-5 puntos de clasificación a los cinco primeros finalistas para la elegibilidad inicial para el Kentucky Derby G1.