¡Batalla Épica! Jinetes de tres países rivalizan por el primer lugar en Santa Anita

El Classic Meet 2025-2026 que se disputa en el hipódromo de Santa Anita Park está que arde, pues un trío de profesionales del látigo le ha puesto mucho más calor del acostumbrado a la temporada de carreras, que se extenderá hasta el 5 de abril en el óvalo de la localidad de Arcadia.

Juan Hernández, campeón defensor que intentará revalidar su título del año pasado, ha tenido una ventaja: Umberto Rispoli está fuera por lesión. Sin embargo, en este meeting se ha encontrado con dos colegas de diferentes países que le han dado guerra, y su liderato peligra.

Lucha de tres países por la estadística de Santa Anita

Hernández, nativo de Veracruz, México, domina el Classic Meet 2025-2026 con 27 primeros. Con una efectividad del 23%, el rey de los fustas en este escenario, hasta el 24 de febrero tiene una carrera de ventaja sobre el japonés Kazushi Kimura.

La gran sorpresa de esta temporada ha sido el venezolano Emisael Jaramillo, quien figura tercero, a cuatro victorias de Kimura y a cinco de Hernández. Es la primera vez que el multicampeón, que colecciona más de 5,000 triunfos entre Estados Unidos y su país natal, participa en este meeting y, sin titubear, se asoma como un rival de respeto.

Además de los triunfos por carreras ganadas, Hernández tiene el control por sumas ganadas, con más de $2 millones. La cantidad de veces que ha estado en los tres primeros lugares, de acuerdo al portal Equibase, se sitúa en 63%.

Solo cinco jinetes tienen más de 100 montas en este meeting en Santa Anita Park, y Hernández es el de mayor efectividad en ese selecto grupo. El dominio del mexicano parece estar comprometido, pero todavía restan seis semanas de acción donde puede desprenderse o ser alcanzado.