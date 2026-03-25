Arranca la 8va edición de la Liga Venezolana de Voleibol de Playa ¿Cómo será el formato de competencia?

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En el marco de la vibrante programación turística y deportiva de la Semana Santa 2026, el estado La Guaira fue el escenario ideal para el lanzamiento oficial de la 8va edición de la Liga Venezolana de Voleibol de Playa (LVVP). Este gran circuito nacional promete llevar la máxima adrenalina sobre la arena a diferentes rincones del país.

La Liga, consolidada como uno de los proyectos del sistema nacional de ligas del Ministerio del Poder Popular para el Deporte, no solo busca brindar un espectáculo de alto nivel, sino que tiene como objetivo fundamental contribuir al desarrollo y la masificación deportiva en Venezuela.

Un recorrido por seis estados del país

La temporada 2026 contará con un total de seis paradas distribuidas estratégicamente en seis estados del territorio nacional, culminando con la Gran Final: La Guaira, Apure, Monagas, Guárico, Bolívar y Falcón y la Gran Final (sede por definir).

La primera parada se realizará del 31 de marzo al 04 de abril en Los Caracas estado La Guaira.

Dinámica del torneo y participación masiva

Esta 8va edición se proyecta como una de las más concurridas y competitivas, permitiendo un cupo máximo de 40 duplas femeninas y 40 duplas masculinas por cada parada. Para garantizar la inclusión y el impulso de las nuevas generaciones, la inscripción es totalmente gratuita y está abierta para atletas a partir de los 15 años de edad.

El cronograma de competencia para cada parada estará estructurado de la siguiente manera:

⦁ Martes y miércoles: Jornada de Qualifier (clasificatorias).

⦁ Jueves a sábado: Desarrollo del torneo oficial.

Para la primera parada en La Guaira, la ubicación de las duplas para el inicio de la competencia se organizará de acuerdo con el Ranking Nacional 2025.

Premios e impulso a la Selección Nacional

Como un gran incentivo para los atletas de alto rendimiento, la organización ha confirmado que del primer al quinto lugar de cada parada recibirán premios en metálico.

Más allá de la competencia, la LVVP funciona como la vitrina principal para la captación de nuevos talentos que nutrirán y fortalecerán a las selecciones nacionales de cara a futuros compromisos internacionales.

Con información de nota de prensa.