Kentucky Oaks: La millonaria Always A Runner sacó la clase con la monta de Dylan Davis para llevarse el Gazelle Stakes (G3)

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En un final emocionante, Always A Runner, y de película en la recta final del hipódromo de Aqueduct, New York, superó a la puntera Pashmina en el último decimosexto tramo (100 finales) para ganar el Gazelle Stakes (G3) del sábado y obtener 100 puntos en el Camino al Kentucky Oaks (G1).

Kentucky Oaks: Always A Runner, en gran demostración, se lleva 100 puntos

La corredora menos experimentada del grupo, con solo una carrera en su haber, valorada en siete cifras ($1,050,000), impresionó en Tampa Bay Downs el 6 de febrero, distanciándose para ganar su debut por 6 cuerpos y medio.

Sin velocidad inicial en una pista que había recibido algo de lluvia justo antes de la salida, Always A Runner pudo mantenerse pegado a la barandilla en la corta recta hacia la primera curva, manteniéndose cerca de Pashmina, que lideró el cotejo marcando el ritmo del grupo con parciales de :23.84 y :48.51. Con una pared de ejemplares aún delante de ella en la última curva, Dylan Davis necesitaba un hueco a bordo de Always A Runner y lo encontró cuando se abrió un espacio junto al riel.

Con una maniobra espectacular, rápidamente se colocó en segunda posición, con la mirada fija en Pashmina, que al entrar en la recta final y avanzando a toda velocidad por el centro de la pista, pudo superar a la líder, Pashmina, que mostró resistencia, pero no lo logró, a Always A Runner, que la superó en los últimos metros para llevarse la victoria.

Chad Brown presentó a la ahora invicta en dos carreras para la Scharbauer, Douglas y Three Chimneys Farm, LLC (Goncalo B. Torrealba), quienes bajaron el martillo por $1,050,000 en las ventas de Keeneland de septiembre de yearlings 2024.

Always A Runner suma 100 puntos y la ubica en la séptima posición de las 14 posibles que pueden estar presentes para el Kentucky Oaks (G1) a correrse el viernes 1 de mayo, en el hipódromo de Churchill Downs.