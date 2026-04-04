Kentucky Derby: Further Ado con Irad Ortiz Jr. aplastó a sus rivales en el Toyota Blue Grass Stakes (G1)

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Further Ado, hijo de Gun Runner, derrochó clase en la tarde del Blue Grass Stakes Day que se corre en el hipódromo de Keeneland, ubicado en Lexington, Kentucky. El Toyota Blue Grass Stakes (G1), prueba clasificatoria para el Kentucky Derby (G1). Further Ado, tuvo una aplastante demostración con la monta de Irad Ortiz Jr. para el entrenador Brad Cox, en lo que fue la edición 102 de este evento de máxima cuantía para estar presente en la carrera de los dos minutos más emocionantes que se corre el sábado 2 de mayo.

Further Ado al galope rumbo al Kentucky Derby (G1)

Further Ado, propiedad del Spendthrift Farm, respondió al favoritismo de la carrera y de manera convincente. Su entrenador Brad Cox, consigue la segunda victoria en este evento, luego de Essential Quality en 2021.

Irad Ortiz Jr., con el control sobre su cabalgadura, se ubicó cuarto detrás de la velocidad que imprimió Great White durante los primeros seis furlones, donde marcó un pace de 23.60, 47.71 y 1:11.80. Ortiz Jr. sobre Further Ado siempre se mantuvo a la expectativa hasta promediar el giro de la última curva para ir en contra del puntero.

Further Ado, respondió al comando de Ortiz Jr. en el tope de la recta final, para dominar el evento y dejar crono de 1:36.63 para la milla, y con el mismo impulso colocó una ventaja de no menos de cinco cuerpos. Further Ado eclipsó el cronómetro en 1:49.58 para 1,800 metros.

El Toyota Blue Grass Stakes (G1) repartió $1,250,000 en premios y 100 puntos para el ejemplar ganador, que se mete de lleno al Kentucky Derby (G1) con 135, que lo ubica en el top 5 de los 20 clasificados al Derby de las Rosas.

Further Ado, ahora tiene récord de tres victorias en seis salidas y más de un millón de dólares en ganancias para sus propietarios, que adquirieron a este hijo de la yegua Sky Dreamer por Sky Mesa por $550,000 en el Ocala Breeders’ Sale Spring Sale para caballos en entrenamiento en abril de 2025.