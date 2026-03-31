Kentucky Derby: Further Ado, lidera el Toyota Blue Grass Stakes (G1) de $1.25 millones del sábado en Keeneland

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Todo listo para una de las pruebas de gran renombre que se corre en la temporada de primavera en Keeneland, el Toyota Blue Grass Stakes (G1) con una bolsa de $1,250,000 en premios a repartir. Esta competencia otorga 200 puntos entre los cinco primeros finalistas, de los cuales 100 son para el ejemplar ganador y un puesto en el Kentucky Derby (G1) a correrse el sábado 2 de mayo en el mítico circuito de Churchill Downs, en Louisville, Kentucky.

Kentucky Derby: Further Ado contra ocho en el Toyota Blue Grass Stakes (G1)

Further Ado, propiedad del Spendthrift Farm, ha sido designado como el favorito con una cuota de 8-5 en las apuestas matutinas (Morning Line), en un grupo de nueve potros de 3 años para la presente edición que se celebrará el sábado 4 de abril, dentro de una cartelera de once competencias.

Bra Cox, entrenador de Further Ado, intentará coronar la segunda victoria en este evento, luego de conseguirla con Essential Quality en 2021. Irad Ortiz Jr. será el jinete. El hijo de Gun Runner, debutó en la campaña tercero en el Tampa Bay Derby (G3) tras cuatro meses de ganar el Kentucky Jockey Club Stakes (G2).

La segunda opción es Reagan's Honor, propiedad de West Point Thoroughbreds, David Ingordo y Gabriel Duignan, entrenado por Cherie DeVaux. Reagan's Honor contará con la monta de José Luis Ortiz. Llega con dos victorias en tres presentaciones.

Class President, propiedad de WinStar Farm, First Go Racing y CHC Inc., entrenado por Todd Pletcher, es la tercera opción. Pletcher, es cuatro veces ganador del Toyota Blue Grass (G1), Class President será montado por John Velazquez, dos veces ganador de la carrera. El hijo de Uncle Mo, ganó el Rebel Stakes (G2) el 1 de marzo en Oaklawn Park.

Esta prueba reservada para la última del programa se disputa sobre 1 1/8 millas (1,800 m) en la pista principal. Inicia: 6:22 p. m. hora local.