Kentucky Oaks: Paradise encabeza el pelotón del Gazelle Stakes (G3) en Aqueduct

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Este sábado, el hipódromo de Aqueduct, New York, tendrá una cartelera de 12 competencias, en la cual fueron programadas cinco pruebas stakes, que incluyen cuatro de grados, entre ellas la clasificatoria para el Kentucky Oaks G1.

La jornada selectiva comienza en la tercera carrera con el Excelsior Stakes de $150,000. Sigue el Carter Stakes (G2). Luego, la Distaff Stakes (G3). En la décima, se corre el Gazelle Stakes (G3), que otorga puntos para el Kentucky Oaks G1. Seguido del Wood Memorial Stakes (G2), preparatoria al Derby de Kentucky G1.

Kentucky Oaks: Paradise busca estirar su racha de victorias

Paradise, propiedad de NK Racing y LNJ Foxwoods, regresa luego de ganar el Busher Stakes el 28 de febrero en el hipódromo de Aqueduct, y ahora, correrá un furlong adicional en el Gazelle G3 y $200,000 para potrancas de tres años que se celebrará el sábado, que ofrece 100-50-25-15-10 puntos de clasificación para el Kentucky Oaks G1 a las cinco primeras clasificadas.

Entrenada por Brad Cox, Paradise tendrá de nuevo en sus riendas a Manny Franco. La hija de Gun Runner suma 37.50 puntos para el Oaks. Desde entonces, Paradise ha trabajado tres veces en Belmont Park, incluyendo la media milla el 21 y el 28 de marzo con tiempos respectivos de 48,44 segundos y 48,96 segundos.

Su enemiga principal es Nycon, la hija de Nyquist, que escoltó a Paradise en el Busher Stakes. Jaime Torres vuelve a su lomo y suma 18.75 puntos para el Oaks. Luego está Pashmina, que ahora contará con la monta de Ramón Vázquez. La hija de Constitution, que entrena Robert Atras, viene de llegar tercera en su última carrera, detrás de Bottle of Rouge, en el Sunland Park Oaks. Pashmina, que actualmente tiene 13 puntos para las Oaks.

Always a Runner, Two Biths, Baffle, Hot Gossip, Victory Hall y Slw Kara (Javier Castellano) completan la nómina del Gazelle Stakes G3, que inicia a las 5:56 p. m. hora local.