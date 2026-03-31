Zany vs. Percy’s Bar por los $750,000 del Ashland Stakes (G1) en la ruta al Kentucky Oaks (G1)

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Zany, invicta del establo de Todd Pletcher, y Percy’s Bar, múltiple figuradora Grado 1, encabezan la lista de siete potrancas de 3 años inscritas para la 89.ª edición del Ashland Stakes (G1), con premio de $750,000, que se celebra el viernes por la tarde en el hipódromo Keeneland de Lexington, Kentucky.

La prueba que se corre a distancia de 1.700 metros en la pista principal es la pieza clave del programa de 10 carreras que da inicio al mitin de primavera, que tiene una duración de 21 días, que se extenderá hasta el viernes 24 de abril. El Ashland Stakes G1 será la novena carrera del programa, con inicio a las 5:16 p. m., hora criolla.

Kentucky Oaks: Zany vs Percy’s Bar encabezan la lista de Ashland Stakes G1

La Ashland Stakes es la primera carrera de grado 1 de 2026 en Keeneland para potrancas de 3 años y ofrece 100-50-25-15-10 puntos para las que terminen del primero al quinto lugar, para el Kentucky Oaks (G1) de $1.5 millones, que se correrá el 1 de mayo en Churchill Downs. Un total de 14 potrancas han ganado tanto la Ashland Stakes G1 como la Kentucky Oaks; la más reciente fue Malathaat en 2021.

Para este año, tiene como coprotagonista a Percy’s Bar, que ha obtenido múltiples figuraciones en carreras de Grado 1 y que no ha corrido desde que quedó tercera en el Breeders' Cup Juvenile Fillies G1, detrás de la campeona juvenil Super Corredora y Explora, probables favoritas en el Kentucky Oaks G1.

La pupila de Ben Colebrook tuvo su primer entrenamiento el 6 de enero, para cinco entrenamientos en total, el más reciente el 24 de marzo, cuando realizó un rápido recorrido de cuatro paneles en :47.40 (1/10). Fue su cuarto entrenamiento rápido consecutivo.

Zany, invicta en tres carreras para el entrenador Tod Pletcher, debutó en la temporada con victoria en el Suncoast Stakes en Tampa, tras dos meses de descanso luego de ganar el Demoiselle Stakes G2, en The Big A. Esta hija de American Pharoah, propiedad de Repole Stable, tiene cinco ejercicios para este evento. El último de ellos, 49.02 para 800 metros.

Nycon, French Friction, Omaha Bay (Javier Castellano), Hollybygolly y Star Actress (Junior Alvarado) completan la nómina del Ashland Stakes G1.