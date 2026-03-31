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La temporada de primavera de Keeneland comienza este viernes 3 de abril

El Blue Grass Stakes (G1) es la prueba reina de primavera

Por

Darwin Dumont
Martes, 31 de marzo de 2026 a las 08:00 am
La temporada de primavera de Keeneland comienza este viernes 3 de abril
Keenland
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Este viernes 3 de abril, inicia otro meet selecto del hipódromo de Keeneland, ubicado en Lexington, Kentucky, en el cual se corre una de las últimas preparatorias para el Kentucky Derby (G1), el Blue Grass Stakes (G1), con una bolsa $1,250,000 en premios y está programada para la jornada del sábado. Carrera que data desde 1935, y que ha dado innumerables ganadores que luego han puesto su nombre en el Derby de las Rosas.

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Lo cierto del caso es que el viernes empieza la programación con 10 carreras, el sábado con una programación de once carreras. Este meeting, como bien se sabe, tiene una duración de 21 días. Para este fin de semana, un total de diez stakes están en juego, de las cuales ocho son de grado.

Como bien se dijo al comienzo, se llevará a cabo el 102 Blue Grass Stakes (G1), clasificatoria para el Kentucky Derby (G1), y el viernes se corre la edición 89 del Ashland Stakes (G2), preparatoria para el Kentucky Oaks (G1). Ambas carreras reparten 100-50-25-15-10 puntos a los primeros cinco clasificados.

La Toyota Blue Grass es la undécima y última carrera del día, que incluye la Resolute Racing Madison (G1) de 650.000 dólares, para potrancas y yeguas a 7 furlongs en la pista de tierra; la Appalachian (G2) de 500.000 dólares, para potrancas de 3 años a 1 milla en la pista de césped; la Valvoline Global Shakertown (G2) de 400.000 dólares, para caballos de 3 años en adelante a 5½ furlongs en la pista de césped; y la Commonwealth (G3) de 350.000 dólares, para caballos mayores a 7 furlongs en la pista de tierra. 

 

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