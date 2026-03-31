Samuel Marín se aferra a la cima del hipismo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El jinete venezolano Samuel Marín, quien el último domingo concluyó otra semana de actividad hípica en Estados Unidos y hoy con el final del primer trimestre de la temporada 2026, es el jockey con más victorias entre todos los que compiten en tierras norteñas.

Samuel Marín ratifica su dominio sobre los criollos

Marín, quien cumple su quinta temporada en suelo estadounidense, totaliza 86 victorias con una producción de $1,914,189. De igual manera, domina el mitin de Tampa Bay Downs, con 117 triunfos sobre 77 que tiene el compatriota Samy Camacho.

El segundo más ganador de los jinetes venezolanos es el zuliano Mychel Sánchez, quien hasta la fecha totaliza 64 primeros y una producción sobre los dos millones de dólares para sus conexiones. De igual manera, señalamos que el sobrino de Ángel Alciro Castillo domina el actual circuito de Parx Racing, con 47 victorias.

El tercer nativo es Samy Camacho, con 62 visitas al parque de vencedores y producción de $1,516,146. Luego continúa Emisael Jaramillo, con 44 victorias y con igual número, domina el meeting de Santa Anita Park. El top cinco es Javier Castellano, con 43 lauros y producción de $ 2,896,154.

Francisco Arrieta es líder en producción

Mientras que los jinetes mayores productores de dinero de los venezolanos es Francisco Arrieta, y por segundo año consecutivo a la fecha. Arrieta, la temporada anterior sumó ganancias de $2,584,580 para sus conexiones al cierre del primer trimestre, gracias a 37 triunfos. Para la presente temporada totaliza 37 victorias y producción de $3,641,100.

Javier Castellano y Junior Alvarado, lo segundan en ese departamento con $2,793,423 y $2,679,493, respectivamente.