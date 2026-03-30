Linda Rice consiguió doble título en la última temporada del Winter Meet de Aqueduct

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Este fin de semana culminó el Winter Meet de Aqueduct, New York en la cual la entrenadora Linda Rice continuó su dominio en el circuito de la New York Racing Association (NYRA) al liderar a todos los entrenadores con un récord personal de 62 victorias en el circuito de Onoze Park, que se desarrolló del 1 de enero al 29 de marzo.

Linda Rice sigue con el dominio de los standing

Linda Rice, de 62 años, logró un impresionante récord de 62 victorias, 49 segundos y 43 terceros en 247 inscritos, para obtener su cuarto título consecutivo y sexto en total como entrenadora en la competencia invernal de Big A, con títulos adicionales en 2019-20.

Entre los triunfos de Rice se encuentra el de With the Angels, con múltiples victorias al igual Porosity, Cool Andy, Oil Capital, Flat On, Fort Nelson y Helen's Revenge. Las victorias de Rice acumularon 3,014,346 dólares en premios, con una tasa de victorias del 25,10 por ciento y una tasa de colocación en premios del 62,35 por ciento.

Manuel Franco quedó campeón

Manny Franco se alzó con la victoria como jinete, consiguiendo 65 triunfos para su sexto título del encuentro de invierno de Aqueduct, tras haber obtenido los máximos honores en 2018-20, 2023 y 2025. Las carreras se reanudan el jueves, día de la inauguración de la temporada de primavera en el hipódromo de Aqueduct, con un programa de ocho carreras. La primera carrera comienza a la 1:10 p. m. hora local.