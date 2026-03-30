Conoce el plan maestro de Javier Castellano para dominar los próximos meses

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Este fin de semana culminó el Championship Meet de Gulfstream Park, en el que Javier Castellano cerró una temporada como el mejor jinete venezolano en la zafra 2025-2026.

Ni retiro ni descanso: El movimiento estratégico

Castellano, quien estuvo desde el inicio de la temporada invernal en el circuito ubicado en Hallandale Beach, Florida, finalizó la temporada con tres victorias, que incluyeron el Gulfstream Park Oaks G2, con la potra Prom Queen, que se clasifica al Kentucky Oaks G1.

Estos triunfos le permitieron llegar a 50 victorias en 300 compromisos de montas y $2,988,545 en premios para sus conexiones que realizó durante el meeting para ser el jinete venezolano con más primeros y dinero producido, desde el 27 de noviembre del 2025 hasta este domingo 29 de marzo del año en curso.

Luego de esta gran campaña invernal, Javier Castellano y su agente Kevin Meyocks realizarán un “movimiento estratégico” para continuar durante la temporada de primavera. Meyocks anunció que Castellano tendrá como base Keeneland y Churchill Downs, ambos ubicados en Kentucky. Sin embargo, este sábado tendrá un alto para tres importantes compromisos en Nueva York.

Montas de Castellano en Nueva York

· Novena carrera: Mary’s Lad (IRE) para Whitworth Beckman (Allowance)

· Décima carrera: Grammu Gilr para Saffie Joseph Jr. (Distaff Stakes G3)

· Undécima carrera: Slow Kara para Saffie Joseph Jr. (Gazelle Stakes G3)