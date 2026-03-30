¡Ahora sí! Últimas clasificatorias que otorgan un puesto para la edición del Kentucky Derby G1

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Este sábado 4 de abril se corren las tres últimas clasificatorias de la Serie de Campeonato en la Ruta al Kentucky Derby G1, que llega a su edición 152 este 2 de mayo en el mítico y legendario hipódromo de Churchill Downs, Louisville, Kentucky.

Tres nuevas pruebas se presentan este fin de semana que sirven de trampolín para estar presente en los “dos minutos más emocionantes de las carreras”. En Keeneland se corre el Toyota Blue Grass Stakes G1. Santa Anita Park: llega el Santa Anita Derby G1 y Aqueduct presenta el Wood Memorial Stakes G2. Pruebas que reparten 200 puntos, de los cuales 100 son para el ejemplar ganador.

Kentucky Derby: Toyota Blue Grass Stakes G1, escenario millonario

Este sábado 4 de abril se corre el Toyota Blue Grass Stakes G1, y una bolsa de $1,250,000 a repartir, además de una escala de puntos de 100-50-25-15-10 para los primeros cinco clasificados en la ruta al Kentucky Derby. Se espera que un trío de ganadores de grado 2; Further Ado y Class President, ​​y los estelares Creole Chrome y Reagan’s Honor, estén en la caja de inscripción el martes cuando se sorteen las posiciones de salida para la Toyota Blue Grass G1.

Santa Anita Derby G1 cierra el Classic Meet

El sábado llega el cierre de temporada del Classic Meet, con un escenario lleno de expectativa, en especial con la actuación de Emisael Jaramillo, que está a punto de conseguir su primer título de jinete en Santa Anita en su primera temporada compitiendo a tiempo completo en este hipódromo.

El Santa Anita Derby G1, que reparte 100-50-25-15-10 puntos para los primeros cinco lugares, podría tener presente a So Happy y Start the Ride, ambos esperados para correr este evento, que vienen de llegar tercero y sexto en el San Felipe G2.

Kentucky Derby: llega el último Wood Memorial Stakes G2 en Aqueduct

Este sábado, el hipódromo de Aqueduct, Nueva York, tendrá una cartelera de 12 competencias, en la cual fueron programadas cinco pruebas selectivas, que incluyen cuatro de grados, entre ellas clasificatorias para el Kentucky Derby G1.

El Wood Memorial Stakes G2 de $750,000 otorga 100-50-25-15-10 puntos para los primeros cinco lugares, y un puesto seguro para la presente edición de la carrera de las Rosas. Iron Honor y Napoleon Solo, encabezan a este grupo de trece participantes.