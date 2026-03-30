Irad Ortiz Jr. y Saffie Joseph Jr. revalidan sus títulos de campeón en el Championship Meet de Gulfstream Park

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El hipódromo de Gulfstream Park puso punto final a su prestigiosa temporada Championship Meet 2025-2026 este domingo 29 de marzo. La jornada de clausura presentó una selecta cartelera de 11 competencias, la cual reunió a destacados purasangres y profesionales del circuito en un último esfuerzo por consolidar sus estadísticas.

Resultados: Championship Meet 2025-2026

Aunque mantuvo su presencia en la cartelera de este domingo en Tampa Bay Downs, el jinete boricua Irad Ortiz Jr. aseguró matemáticamente el campeonato de la estadística de jinetes del prestigioso Championship Meet. El astro de la fusta consolidó su liderato con un balance de 82 victorias, al mismo tiempo que registró una producción de $3.645.860 y un porcentaje de efectividad de 26%.

Por su parte, el entrenador Saffie Joseph Jr. concretó un doblete de victorias en la cartelera dominical. Su primer éxito llegó en la séptima competencia con el castaño Miami Frank, ejemplar que se impuso en un Allowance Optional Claiming de $54,000 para ejemplares de cuatro y más años.

El trainer cerró la jornada con broche de oro con la debutante Barakah, pues dictó cátedra en un Maiden Special Weight de $84,000 reservada para potras de tres años.

Gracias a estos triunfos, Saffie Joseph Jr. aseguró el título en la estadística de entrenadores del meeting. El preparador culminó la temporada con un total de 45 lauros, cifra que respaldó con una producción económica de $4.843.358 y un sólido 18% de efectividad.