Todd Pletcher lo pensó en Grande: El dato que lo coloca en un pedestal tras el triunfo del Ghostzapper Stakes (G3)

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La tarde de este sábado 28 de marzo fue el penúltimo día del Championship Meet. El programa ofreció una cartelera de 14 competencias, entre las cuales destacaron 10 Stakes y cinco Stakes de Grado. El óvalo de Hallandale Beach se convirtió en el epicentro del hipismo mundial con esta selecta programación.

Gulfstream Park: Todd Pletcher logra sexto triunfo Ghostzapper Stakes G3

La séptima competencia del programa enmarcó el Ghostzapper Stakes (G3), reservada para ejemplares de cuatro y más años en distancia de 1.800 metros. El evento selectivo, que repartió una bolsa de $175.000, contó inicialmente con una nómina de nueve purasangres; sin embargo, tras el retiro de dos aspirantes, la lista definitiva se redujo a siete participantes.

En dicha prueba, el cuatroañero Grande se alzó con la victoria, conducido por el estelar John Velásquez y presentado por el reconocido entrenador Todd Pletcher para los colores de Repole Stable, al mismo tiempo fue uno de los cotizados.

El tiempo final del evento fue de 1:44’.26 para el recorrido de los 1.800 metros y dejó en taquilla $2.20 por concepto de ganador, $2.10 tanto el place como el show.

El cuatroañero Grande es un hijo de Curlin en Journey Home, reapareció tras 43 días sin correr y suma su cuarta victoria en cinco presentaciones.

Por su parte, el preparador Todd Pletcher alcanzó su sexto triunfo en esta selectiva de Grado y se afianza como el máximo ganador en la historia del evento. La exitosa trayectoria de Pletcher en esta competencia incluye los trofeos obtenidos por Fearless (2022), Prince Lucky (2019), Tommy Macho (2017), Mshawish (2016) y Quality Road (2010).