Todd Pletcher piensa en Grande para su sexto triunfo en el Ghostzapper Stakes G3

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La tarde de este sábado será último del calendario en el Championship Meet el cual finalizará al día siguiente luego de 18 semanas de acción y que tiene al jockey boricua Irad Ortiz Jr. como campeón del meeting y en la jornada sabatina se realizará una programación de 14 competencias con diez Stakes y cinco de ellos de grado.

Estados Unidos: Todd Pletcher por su sexto triunfo en el Ghostzapper Stakes G3

La primera prueba de grado que se disputará en la tarde sabatina, será el Ghostzapper Stakes G3 en recorrido de 1.800 metros y con premio de $175.000 a repartir y cuenta con una nómina de nueve purasangres de cuatro y más años.

En dicha prueba, el entrenador Todd Pletcher, quien es el máximo ganador de la selectiva con cinco triunfos hasta los momentos, participará con el cuatroañero Grande bajo la conducción del astro puertorriqueño John Velázquez.

El hijo de Curlin en Journey Home por War Front llega a la competencia en calidad de invicto en el año luego de haber ganado un Allowance Optional Claiming el pasado 14 de febrero en la misma pista de Gulfstream Park y le da status de primer favorito para conseguir la prueba y alcanzar su primera victoria en una prueba de grado como purasangre.

Como contendores en la prueba para el presentado por Pletcher, se encuentran los ejemplares de William Mott (tres veces ganador del Stakes) quien participará con los purasangres Timeout (Tyler Gaffalione) y Capital Idea (Junior Alvarado).

El entrenador ganador de la edición 2025 con el tordillo White Abarrio, Saffie Joseph Jr. hará correr al cuatroañero Forget Steel y la conducción del puertorriqueño Edwin González, el resto de la nómina la completan, Racing Driver del entrenador venezolano Gustavo Delgado, Lightning Tones, Freedom Principle, Steal Sunshine y Cadet Corps con la monta del venezolano Javier Castellano.