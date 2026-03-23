Nakayama, Meydan, Gulfstream Park y Oaklawn Park presentan nuevas clasificatorias rumbo al Kentucky Derby G1

Suscríbete a nuestros canales

Recta final hacia la carrera más emocionante del turf hípico mundial: El Kentucky Derby G1. La carrera de las Rosas llega a su edición 152 este 2 de mayo en el mítico y legendario hipódromo de Churchill Downs, Louisville, Kentucky.

Tres nuevas pruebas se presentan este fin de semana que sirven de trampolín para este presente en los “dos minutos más emocionantes de las carreras”. Meydan, pese a su conflicto bélico, presenta el UEA Derby G2, con 1 millón de dólares en premio. Oaklawn Park tendrá el Arkansas Derby G1 con un pote de 1,5 millones de dólares y Gulfstream Park cierra el meet con el Florida Derby G1, con una bolsa de un millón de dólares.

Kentucky Derby: Arkansas Derby G1 cuenta con nueve potros

Este sábado 28 de marzo se corre el Arkansas Derby G1, y una bolsa de 1,5 millones de dólares a repartir, además de una escala de puntos de 100-50-25-15-10 para los primeros cinco clasificados en la ruta al Kentucky Derby. Renegade fue designado como el favorito del programa para la carrera de 1 1/8 millas (1,800 m) entre los nueve caballos inscritos en la cuarta y última carrera clasificatoria para el Derby de Kentucky que se celebra en Oaklawn.

Renegade, hijo del semental estrella Into Mischief, no ha corrido desde que ganó el Sam F. Davis Stakes (G3). Contará con la monta de Irad Ortiz Jr., para Todd Pletcher. Renegade se ubica en el puesto 19 con 25 puntos en la clasificación al Kentucky Derby G1.

Meydan Racecourse: Labwah por la hazaña en el desierto

El sábado llega el cierre de temporada del Festival de la Dubai World Cup, con un escenario lleno de expectativa por todo lo acontecido en el último mes con respecto a la situación bélica en la que está sumergido el Medio Oriente.

Pese al escenario, todo marcha firme con la edición 30 de la Dubai World Cup G1. Además, el UAE Derby G2, prueba que está en la ruta al Kentucky Derby G1, que reparte 100-50-25-15-10 puntos para los primeros cinco lugares.

Labwah, propiedad del jeque Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum, se enfrentará a importantes obstáculos al entrar en la puerta de salida del Derby de los Emiratos Árabes Unidos (G2), dotado con un millón de dólares, que se celebrará el sábado en el hipódromo de Meydan. No solo intentará convertirse en la segunda yegua en vencer a los machos en la carrera clasificatoria para el Derby de Kentucky (Khawlah, 2011), sino que también tendrá que superar la siempre fuerte competencia de Japón, cuyos caballos han ganado las últimas cuatro ediciones.

Gulfstream Park: Llegó el Florida Derby G1 dotado con un millón en premios

El cierre de temporada del Championship Meet de Gulfstream Park llega este fin de semana, con una cartelera de 14 carreras en la que incluye 10 stakes, entre ellos el codiciado Florida Derby G1, prueba que ha dado 25 ganadores del Kentucky Derby G1. Un puesto seguro y 100 puntos se llevará el ganador de este evento que cierra la jornada del sábado 28 de marzo.

Nueve potros de élite están presentes. Chief Wallabee (25 puntos), Nearly (20), Commandment (50) y The Puma (56) dominan la cátedra para este evento que se corre en distancia de 1,800 metros. El Derby de Florida fue programado para las 6:42 p. m. hora local.

Nakayama: Último llamado japones en la ruta al Derby

Este sábado 28 de marzo, se llevará a cabo Fukuryu Stakes, en el hipódromo de Nakayama, última carrera en la etapa del Camino Japonés al Derby de Kentucky (G1), en distancia de 1,800 metros. Esta prueba se otorgarán puntos a los cinco primeros clasificados, en una escala de 40-20-12-8-4.