José Luis Ortiz se consagra campeón del estado de Luisiana por segundo año consecutivo

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José Luis Ortiz tuvo una gran segunda temporada en New Orleans, meet que inició en noviembre y culminó este domingo de los corrientes. El jockey José Ortiz se tituló campeón de los jockeys en el hipódromo de Fair Grounds. Mientras que Joe Sharp se quedó con la titularidad en el renglón de entrenadores, la sociedad de Hernández, Earl J., Hernández, Keith J. y Duvieilh, John, se llevó los honores como mejor propietario.

José Luis Ortiz fue el mejor por segundo año consecutivo

José Luis Ortiz visitó el parque de vencedores en 93 ocasiones durante el meet, cuatro menos logradas la pasada temporada (97); esta última cifra es la mayor cantidad registrada desde que el francés Florent Geroux acumuló la misma cantidad de victorias durante la temporada 2016-2017.

Ortiz terminó con una ventaja de 49 ganadores sobre Marcelino Pedroza Jr., quien finalizó con 64 triunfos, y Ben Curtis, en tercer lugar, con 49 victorias.

Durante la entrevista realizada por el circuito interno del hipódromo de Fair Grounds, el boricua expresó sentirse agradecido por el apoyo de los entrenadores y propietarios en el estado de Luisiana. De igual manera, aseveró que sin el apoyo de todo su equipo de trabajo, no hubiese sido posible lograrlo.

Entre las 93 victorias de Ortiz en Fair Grounds, incluye diez stakes (misma cifra alcanzada la temporada anterior), líder en ese renglón. Dentro de estas victorias, tres fueron de Grado, igualado con Flavien Prat.

Nueva divisa se tituló campeón

Entre tanto, en el renglón de entrenadores, Sharp registró 47 victorias durante la temporada, donde superó a W. Bret Calhoun, quien sumó 31 triunfos.

Entre los propietarios, la sociedad de Hernández, Earl J., Hernández, Keith J. y Duvieilh, John, se llevó los honores con un récord de 13 triunfos.