Así quedaron los resultados del domingo en La Rinconada 22-03-2026

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este domingo 22 de marzo del 2026 se realizó en el hipódromo La Rinconada la reunión hípica número 13 del primer meeting con una programación de 12 carreras sin la presencia de pruebas selectivas o clásicos de grado, donde el juego del 5y6 nacional se activo a partir de la séptima competencia y previo a ello, se recaudó por primera vez más de Bs400. millones de bolívares en el monto sellado.

La Rinconada, Más destacados y ganadores

En una jornada donde la paridad fue la regla entre los entrenadores y los jinetes, debemos destacar que cuatro trainers y cuatro jinetes lograron ganar dos pruebas cada uno de manera personal. En el área de los entrenadores, el primero de ellos en conseguir el doblete fue Wladimir Sánchez con el ejemplar Mufasa en la primera competencia y luego con Silver Speed en la primera válida del 5y6 nacional.

Luego, sería el turno de Carlos Luis Uzcátegui, quien conseguiría ir al paddock de ganadores con el importado debutante Employeeofthemonth y luego con Grand D'Oro, mientras que el múltiple ganador de meeting, Ramón García Mosquera salió de una sequia de triunfos con los ejemplares Rompeparadigmas y Barbarroja, y por último y no menos importante, Ruben Lanz logró duplicar con los ejemplares Don Cacayo y Pedro Antonio.

Jinetes más ganadores en La Rinconada

Del lado de los jinetes, el primero que logró sobresalir fue el joven profesional Yoelbis Gonzalez por medio de los ejemplares Mufasa en la primera competencia y Barbarroja en la segunda válida, le acompañaría después, el actual campeón dle meeting Jhonathan Aray, al ganar con los purasangres, Employeeofthemonth y Grand D'Oro, en dupla con Carlos Luis Uzcátegui,

El tercer jinete que logró sumar de a dos triunfos este domingo fue el aprendiz Oliver Medina, quien logró sumar a su cuenta, gracias a los purasangres Don Cacayo y luego con Rompeparadigmas, y por último, sería el turno del astro Johan Aranguren, quien conseguiría su doblete por medio del importado Khoolzan del entrenador Gabriel Márquez y cerraría la jornada con la yegua importada Lady Monique del entrenador José Rafael Rojas.

Cuadros ganadores con seis en La Rinconada

Luego de realizadas las carreras hípicas, se dio a conocer que los cuadros ganadores con cinco caballos fueron un total de 8655 cuadros ganadores, los cuales se llevan un premio de Bs. 7.011,27, mientras que los cuadros ganadores con los seis caballos de la fama, fueron un total de 185, y cada uno de ellos, se lleva un pote de Bs.1.265.197,84. ($2.779 al cambio oficial del BVC de su último cierre).

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:79'2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Mufasa (4) 53 Yoelbis González 154,22 2 Pan de Azúcar (6) 53 J.G.Hernández - 3 Look at Daddy (5) 52 k. Aray - 4 Rey Joaquin (1) 53,5 F. Quevedo - 5 Doble Ataque (2) 54 J. Aray -

Entrenador: Wladimir Sánchez. Ganador: 154,22. Places: 111,46 y 440,89. Exacta: 1.491,41. Trifecta: 1.657,40. Superfecta: 3.971,06.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:86,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Employeeofthemonth (8) 56 Jhonathan Aray 123,66 2 Franciss Rose (3) 53 J.G. Hernández - 3 Gran Feronia (7) 52,5 S. Yanez - 4 Miss Coco (2) 55,5 J.A.Rivero - 5 Mía Sophia (6) 53,5 K. Aray -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 123,66 Places: 110,00 y 401,97. Exacta: 1.413,74. Trifecta: 3.543,73. Superfecta: 9.055,15.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:72,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Belleze (1) 53,5 Felix Márquez 117,10 2 Good Luck Babe (4) 51 W. Veliz - 3 Rosa Negra (3) 54 Y. González - 4 Rue Du Bac (5) 50 E. Guedez - 5 Belaia (2) 53 M. Ibarra -

Entrenador: Rafael Cartolano. Ganador:117,10. Places: 129,98. y 483,22.Exacta: 2.092,06. Trifecta: 10.251,06. Superfecta: 41.921,72.

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:74.

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Don Cacayo (9) 53,5 Oliver Medina 282,24 2 Talentoso (7) 54 W. Veliz - 3 Seven Time (5) 53 K. Aray - 4 Gran Azabache (2) 52 F. Márquez - 5 Cedsrunner (4) 54 R. Rondón -

Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 282,24. Places: 231,28 y 214,38. Exacta: 986,33. Trifecta: 3.300,28. Superfecta: 7.296,98.

QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:79,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Khoolzan (5) 58 Johan Aranguren 120,50 2 Deep Attack (6) 52,5 K. Aray - 3 Caminante (1) 53 Y. Díaz - 4 Poloroid (8) 51 W. Veliz - 5 Forty Time (3) 54 F. Quevedo -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 120,50. Places: 111,12. y 539,38. Exacta: 299.48. Trifecta: 2.036,80. Superfecta: 8.101,51.

SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:74,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Rompeparadigmas (6) 50 Oliver Médina 270,20 2 Coffe Time (8) 52 K. Aray - 3 Waya Waya (1) 54 F. Márquez - 4 Keep on Rockin (10) 56 Y. González - 5 Elorza Princess (4) 53 J.A.Rivero -

Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 270,20. Places: 203,80 y 338,06. Exacta: 4.084,09. Trifecta: 11.600,00. Superfecta: Sin aciertos.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:79'3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Silver Speed (1) 51 Carlos Brito 209,78. 2 El Emplendido (4) 50 O. Medina - 3 Papa Stefano (6) 54 J.A.Rivero - 4 Thunder White (9) 53,5 F. Quevedo - 5 Don Mario (10) 54 J. Aray -

Entrenador:Wladimir Sánchez. Ganador: 209,78. Places: 159,17 y 1.402,22. Exacta: 7.451,80. Trifecta: 10.341,66. Superfecta:Sin aciertos. Triple Apuesta: 548,90. Pool de 4: 1.889,49.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:81

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Barbarroja (6) 56 Yoelbis González 261,92 2 El Pillín (1) 56 J. Alvarado - 3 El Pequeño José (9) 53 H. Medina - 4 Feedstock (10) 56,5 J. Aranguren - 5 Cardano (2) 55 Y, León -

Entrenador:Ramón García Mosquera. Ganador: 261,92 Places: 161,98 y 170,44. Exacta: 1.625,30. Trifecta: 9.849,52. Superfecta: 5.582,00. Doble Perfecta: Sin aciertos.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:72,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Hollywood (8) 51 Omar Rivas 240,59 2 Rozagante (2) 58 J. Aray - 3 Gran Andres (1) 51 W. Veliz - 4 Barbasco (6) 54 H. Medina - 5 Mr. Thunder (3) 50 o. Medina -

Entrenador: Jorge Salvador. Ganador: 240,59 Places: 176,67 y 167,02. Exacta: 1.187,41. Trifecta: 3.776,00. Superfecta: 29.207,05.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:80´2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Grand D'Oro (5) 56 Jhonathan Aray 371,93 2 Tres Rosas (10) 53 J. Aranguren - 3 Queen of Dragons (2) 53 F. Quevedo - 4 Divina Providencia (6) 53 O. Medina - 5 Paraguanera (1) 52 A. Ybarra -

Entrenador: Carlos. L. Uzcátegui. Ganador: 371,93. Places: 156,61 y 167,10. Exacta: 2.299,02. Trifecta: 7.620,65. Superfecta: 36.329,93.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73'3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Pedro Antonio (6) 53.5 Yonkleiver Díaz 4.011,98 2 Magneto (3) 54 F. Quevedo - 3 More Than Galileo (8) 58 J. Aranguren - 4 Triunfante (4) 50 O.Medina - 5 Louis The Duke (2) 53 J. Aray -

Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 4.011,98. Places: 1.074,24 y 151,40. Exacta: 8.137,97. Trifecta: 46.355,47. Superfecta: Sin aciertos.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:79'1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Lady Monique (6) 56 Johan Aranguren 228,81 2 Rose Sensations (1) 53.5 J.Lugo Jr. - 3 Star Plus (3) 50.5 O.Medina - 4 Gran Avelina (7) 51 W. Veliz - 5 Bienmesabe (12) 53 J.A.Rivero -

Entrenador:José Rafael Rojas. Ganador: 228,81. Places: 189,89 y 327,29. Exacta:759,49. Trifecta: 1.154,42. Superfecta: 64.921,30. Triple Apuesta: 17.946,78. Super Pool de 4: 129.697,26. Doble Perfecta: Sin aciertos. 5y6 nacional *5* (8655) Bs. 7.011,27. 5y6 nacional *6* (185). Bs.1.265.197,84. Loto Hípico: 5.216,10