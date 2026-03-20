La Rinconada 2026: ¿Feedstock superará un reto histórico en la segunda válida para el 5y6 dominical? Aquí te lo contamos

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La pista de La Rinconada prepara sus motores para una cartelera de 12 competencias. Más allá de la velocidad, la jornada número 13 plantea un desafío directo a la lógica de las probabilidades. La octava carrera, segunda válida para el 5y6 Nacional, reúne a caballos de seis y más años, ganadores de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en un recorrido de 1.300 metros y pautada para las 4:20 de la tarde.

Estadística Hípica: Ejemplar favorito Gaceta Hípica Número "10" Tiempo sin ganar 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

La mirada de los especialistas se posa sobre el castaño Feedstock. El ejemplar, presentado por el experimentado Antonio Bellardi, apodado "El Científico", y bajo la monta del jinete Johan Aranguren, salta a la pista como el principal candidato de la prueba. Sin embargo, su mayor obstáculo no es solo la nómina, sino la gualdrapa que portará: el número 10.

Romper sequía: Inactividad triunfal 5y6 La Rinconada

La estadística hípica revela un dato interesante para el público apostador. El número 10 arrastra una inactividad triunfal en el 5y6 de La Rinconada que suma 6 meses y 8 días. La última vez que este dorsal visitó el recinto de ganadores en una válida fue el 14 de septiembre de 2025, cuando la yegua Mística logró la hazaña. Desde entonces, el 10 permanece en la sombra, un fenómeno que Feedstock intentará liquidar este domingo casualmente en está prueba válida de la cartelera dominical.

Ahora bien, surge la siguiente pregunta para nuestros lectores hípicos y público apostador ¿Logrará Feedstock descifrar el enigma del número 10 o prevalecerá la tendencia para beneficio de quienes buscan el gran batacazo de la tarde? La respuesta surgirá tras el último brinco en la segunda válida del domingo en la pista de Coche.