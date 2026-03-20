Numerología: Entérate de la yegua que busca desafiar al "maleficio del 13" en el 5y6 de la R13

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El espectáculo hípico regresa este domingo 22 de marzo en el hipódromo La Rinconada abre sus puertas para la décima tercera reunión del primer meeting 2026 con una cartelera de 12 competencias.

Aunque la jornada carece de pruebas selectivas, el interés de la afición se concentra en un 5y6 nacional que atraviesa un momento estelar, respaldado por una recaudación histórica que promete buenos dividendos .

Numerología Hípica: ¿Podrá el número "13" romper el maleficio?

La atención se posa sobre la carrera de cierre (sexta válida), reservada para yeguas de cinco años, ganadoras de dos carreras, (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela) la sexta válida presenta un recorrido de 1.200 metros.

Para está última válida aparece Ainhoa del Valle, la hija de Jorge Zeta en Queen Frida. Tras un breve paro de 35 días, la pupila de Jorge Salvador regresa a la acción bajo la conducción del jinete Félix Velásquez. Sin embargo, no solo corre en la pista, sino que portará el número 13.

Una cita con la historia y el dividendo

Este domingo, Ainhoa del Valle salta a la arena con un doble compromiso: ratificar su calidad pistera y liquidar una sequía numérica de ocho meses, específicamente el 26 de julio de 2025 que la yegua Chimpolera logró la victoria en la misma carrera de los acumulados con el mencionado número 13 en su gualdrapa.

Para quienes buscan la base del 5y6, esta yegua representa el equilibrio perfecto entre la clase de una criolla y el desafío a la lógica estadística.

¿Logrará el equipo de Jorge Salvador romper el maleficio del 13 o prevalecerá la tendencia para beneficio de los buscadores de batacazos? La arena de La Rinconada dictará la sentencia definitiva en el último suspiro de la tarde.