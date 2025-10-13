Por primera vez: Jorge Salvador consigue este inédito logro en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La emoción y la adrenalina se vivió este domingo 12 de octubre con el desarrollo de la trigésima novena reunión, la cual contó con la programación de 12 carreras sin la inclusión de cotejos selectivos.

Entrenador: Destacado R39 La Rinconada

El entrenador Jorge Salvador reapareció luego de un período de ausencia para estar presente en la jornada dominical y fue uno de los más destacados al lograr en “Back to Back” en el óvalo de Coche.

Salvador abrió con la victoria del castaño Yasiel (número 11), en la novena carrera, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional, conducido por el auténtico jinete aprendiz Winder Véliz. El tiempo oficial fue de 115’’4 para la distancia de 1.800 metros.

Por último, en la décima del programa que fue la cuarta válida, el trainer nuevamente visitó al recinto de ganadores con la yegua Queen Alabama que reapareció luego de 245 días sin correr y fue montada por el látigo José Alejandro Rivero.

Reunión 39: Entrenador Primera vez La Rinconada

El preparador Salvador, llega a un total de seis victorias en lo que va de este año, al mismo tiempo es la primera vez que logra en su carrera profesional dos victorias consecutivas en una misma tarde de reunión dominical.