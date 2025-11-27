Betulio Medina y su Maracaibo 15 están de luto ¡Paz a su alma!

Suscríbete a nuestros canales

Betulio Medina y su Maracaibo 15 compartieron en redes sociales el fuerte dolor que atraviesan por la partida de un querido y respetado cantante del estado Zulia, a causa de un supuesto infarto.

Detalles de la partida

Notificaron que murió Nerio Alberto Pirela Gil, a quien describieron como un artista importante y trabajador incansable por el éxito de la gaita, género que lleva años siendo parte fundamental de los criollos en la época decembrina.

"Hoy nos unimos al duelo por la partida física de Nerio Alberto Pirela Gil, un aliado, un amigo y un trabajador incansable del arte", destacaron en una publicación de Instagram.

En el post se aprecia al fallecido en momentos de sabor y energía en los shows que realizó, siempre con enorme sonrisa.

La agrupación envío condolencias a los familiares y amigos de Pirela, deseando que Dios y la Santa Virgen lo tengo en su santa gloria. "Te recordaremos con respeto y gratitud, hoy y siempre. Permanecerás siempre en nuestra memoria querido amigo Nerio", escribieron.

Gran legado

Pirela Gil deja un legado importante en la gaita zuliana como furrero, percusionista e integrante de la popular agrupación Cardenales del Éxito.

Fue hijo del también cantante Norberto Pirela y formó parte de otras agrupaciones a nivel nacional.