Melody Gaita llega arropando con las alas de "El Águila"

Suscríbete a nuestros canales

Como es su tradición, un nuevo animal se convierte en el amuleto de Melody Gaita. Para la temporada 2025, será El Águila el que estará marcando el rumbo de la agrupación en sus 41 años ininterrumpidos.

Buena Música

Ya le han cantado al Caballito frenao, a la liebre, el perro, la gata blanca, la gallina vieja y hasta a La Culebra (su homenaje al “negro del WhatsApp”). Por eso en esta oportunidad, y para seguir en la onda que los hizo bautizar como “Los reyes del vación”, el grupo quiso echar mano de una nueva inspiración.

Considerada como una de las principales agrupaciones gaiteras capitalinas, este tema fue compuesto por Álvaro "Cuchillo" Durán y Jesús Uzcátegui, director y director musical, respectivamente. Es interpretado por Hilder Jaimes, cantante que se estrena este año con el grupo.

Según explicó Durán, quiso aprovechar la cábala que siempre le ha funcionado para esta nueva temporada. “Los animales siempre nos han dado suerte. Desde nuestra fundación (1984), nos hemos pasado casi por todo el reino animal. En esta oportunidad, quisimos también reivindicar a un ave que ha sido siempre visto como “villano”, por considerársele de rapiña. Pero quisimos darle un sentido positivo y dejar el mensaje que, así como eso es cierto, también bajo sus grandes alas es capaz de arropar al resto de las especies”.

Y la temporada navideña es la época propicia para cantarle a ese sentido de hermandad y unión que llega en este momento del año. Por ello, el grupo hizo un video en la Hacienda El Arroyo, por cortesía de José Alejandro Moreno y Belkis César encargados del lugar. El equipo de grabación del clip, bajo la supervisión y equipo técnico de Maria Alejandra Nava, contó con la producción y dirección de José Bermúdez y el propio Durán. Con la asistencia de José Machado.

Su campaña promocional incluye, además de gira de medios, presentaciones el próximo viernes 14 de noviembre en La Gran Carne en Vara y el sábado 15 de noviembre en la discoteca El Encuentro, ambos ubicados en Guatire.

Asimismo, el sábado 13 de diciembre estarán en el Colegio La Concepción y el viernes 19 del mismo mes en El Gaitazo espumoso, en el Ccct. Este encuentro, que se realiza por segundo año consecutivo, contará, además de Melody Gaita, con la participación de Betulio Medina y su Maracaibo 15, Rincón Morales, Gaiteros de Pillopo, D´Total Zulianidad y Tatuaje Zuliano.

Ya El Águila está disponible en todas las plataformas digitales. Y próximamente estará disponible el video en su canal de YouTube.

SOBRE MELODY GAITA

Después de adoptar al personaje de la rana Coquí como su imagen fue que surgió el nombre del grupo. “Fue el hombre de radio Charles Arapé quien me sugirió que le pusiera algo que no sonara tradicional. Siempre quisimos destacarnos de lo que había. Por eso integramos el humor a nuestras letras y actuaciones”.

Eso los llevó a adoptar el “show” en sus presentaciones. Miles han sido las carcajadas que, a lo largo de estos 40 años, han logrado de su público. Cuando salen disfrazados como los personajes de Village People, Las chicas del Can, Las payasitas ni cu ni ca o los de El Chavo; “la gente descubre otra manera de oír y disfrutar la gaita”. Por lo que se convirtieron en “Los reyes del vacilón”.

Abanderados en esta iniciativa, Melody Gaita se convirtió en la primera agrupación en su estilo del mercado capitalino. “Nuestra idea era salir con una algo diferente. Con calidad musical, pero que le diera algo más al público. Estudié el mercado y me di cuenta de que no había nadie que integrara el humor a su puesta en escena”, comentó Durán.

Han sido acreedores de los principales premios musicales en el país. Desde el Ronda, hasta el Mara de Oro, pasando por la Venus de la prensa y otros reconocimientos. Además de tener en su aval ser la primera agrupación gaitera en hacer un videoclip, con el tema “Ahí viene la liebre”. Asimismo, se presentaron consecutivamente en los recordados “Gaitazos del Oso”, en el Poliedro; y otros encuentros públicos en todo el territorio nacional.