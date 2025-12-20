Victoria balsámica en Chamartín: El Madrid acecha la punta tras vencer al Sevilla

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid logró navegar con éxito fuera de las aguas turbulentas en las que se encontraba tras los recientes tropiezos, tanto en La Liga como en la UEFA Champions League. Este sábado, el Santiago Bernabéu fue el escenario de un duelo de urgencias: los blancos necesitaban los tres puntos para no perder la estela del Fútbol Club Barcelona, actual líder del torneo, mientras que el Sevilla llegaba a la capital con la ambición de sumar para acercarse a los puestos europeos.

Desde el pitido inicial, el conjunto dirigido por Xabi Alonso mostró una cara más agresiva, intentando sacudirse las dudas de las jornadas previas ante una afición que exigía una respuesta inmediata.

Bellingham rompe el cerrojo en la primera mitad

El marcador se abrió a los 38 minutos del primer tiempo gracias a la conexión entre dos de las figuras del ataque merengue. Jude Bellingham, el mediocentro inglés, se reencontró con el gol tras recibir un centro preciso de Rodrygo Goes. Con un cabezazo certero que envió la pelota al palo contrario del guardameta sevillista, Bellingham puso el 1-0 y sumó su cuarto tanto en la presente campaña doméstica.

El gol trajo tranquilidad a la grada, aunque el Sevilla no bajó los brazos y generó algunas situaciones de peligro que obligaron a la defensa local a emplearse a fondo. Sin embargo, la falta de contundencia en el último tercio del campo evitó que los visitantes lograran la paridad antes del descanso.

Mbappé sentencia desde los once pasos

En la segunda mitad, el Sevilla intentó adelantar líneas, pero el Real Madrid supo gestionar los tiempos del partido. El momento definitivo llegó a los 86 minutos de compromiso, cuando el defensor visitante Juanlu Sánchez cometió una dura falta dentro del área sobre Rodrygo. El delantero brasileño, que venía siendo protagonista a pesar de una racha de seis meses sin marcar, fue el factor desequilibrante que forzó la pena máxima.

Kylian Mbappé asumió la responsabilidad desde los doce pasos y, con la frialdad que lo caracteriza, puso cifras definitivas al encuentro. Con este gol, el astro francés alcanza los 18 tantos en la temporada española, consolidándose como la principal referencia ofensiva del equipo.

Panorama en la clasificación

Con este resultado, el Real Madrid se mantiene firme en la segunda posición de la tabla, situándose a solo un punto del Barcelona, a la espera de un traspié del conjunto azulgrana. Por su parte, el Sevilla queda anclado en la novena casilla, a tres puntos de los puestos de Conference League, desperdiciando una oportunidad valiosa para recortar distancias en la lucha por volver a competiciones continentales.