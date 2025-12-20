Real Madrid: Xabi Alonso y su último problema del 2025

Suscríbete a nuestros canales

Xabi Alonso va a terminar 2025 con un problema importante en defensa. Real Madrid dio a conocer la convocatoria de jugadores y hay una baja sensible para enfrentar al Sevilla. Parece que el club merengue no podía tener un fin de año tranquilo para variar en un pésimo fin de año.

Federico Valverde no será de la partida contra el Sevilla por la Jornada 17 de LaLiga. El uruguayo se cayó de la convocatoria por tener un problema que no lo ha tenido al 100% en la temporada. A pesar de eso ha disputado minutos importantes como lateral y centrocampista.

Valverde tiene una contusión en el pie que le impide estar en la convocatoria. Es el segundo problema en este fin de año, ya que en noviembre sufrió una lesión muscular en el muslo de la pierna derecha. Ante esta situación Alonso usará a Asencio en el lateral derecho con apoyo de Rodrygo en defensa.

Real Madrid debe cerrar el 2025 por todo lo alto

Real Madrid necesita despedir el año con una goleada convincente ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu. Más allá de los puntos, el objetivo es recuperar confianza y ofrecer una imagen sólida que respalde a Xabi Alonso tras un 2025 marcado por altibajos y problemas en el plantel.

La consigna es clara: ganar, golear y gustar. Un triunfo amplio permitiría al equipo desconectarse del caos vivido durante la temporada y regresar en enero con energías renovadas. Para los jugadores, sería la oportunidad de demostrar que aún pueden alcanzar su mejor versión.

Cerrar 2025 por todo lo alto no solo implica un resultado abultado, sino también un mensaje de autoridad. El Bernabéu espera una actuación que combine intensidad y calidad, capaz de proyectar optimismo hacia el futuro inmediato y reforzar la confianza de un vestuario que necesita estabilidad.

