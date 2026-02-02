Hija de Mónica Spear pide respeto a su memoria: “Déjenla morir”

Suscríbete a nuestros canales

Aunque han pasado más de 10 años desde la muerte de Mónica Spear, muchos de sus fieles seguidores no la han dejado ir, lo que causó la molestia de su hija Maya, quien usó sus redes sociales para aclamar respeto a su memoria.

La adolescente que fue adoptada por sus tíos no se quedó callada ante el recurrente uso de la Inteligencia Artificial (IA) para recrear momentos de sus padres fallecidos con ella. En un video, pidió no hablar de su madre como si estuviera con vida, afirmando que es un momento para dejar atrás lo sucedido hace 12 años.

“La inteligencia artificial no nos va a ayudar a superar una muerte que ya sucedió, no nos va a ayudar a nadie”, comentó con firmeza.

De igual manera, Maya Berry afirmó que dejen a Mónica Spear morir en paz porque ese tipo de contenido no es sano y la hacen revivir momentos dolorosos de su vida. “Por favor, déjenla morir. Sé que es una palabra muy fuerte, una frase muy fuerte", sentenció.

Además, rechazó que se especule sobre lo que su madre habría decidido hacer o no con respecto a este tipo de herramientas. “Nadie sabe qué hubiera hecho ella, ni siquiera yo”, añadió.

El dolor de una pérdida

El 06 de enero de 2014, Mónica Spear y su pareja Thomas Henry Berry fueron asesinados en la autopista Puerto Cabello-Valencia, víctimas de un robo, con ellos viajaba Maya Berry que para aquel entonces tenía solo 5 años.

Aunque sus padres fallecieron producto de varios impactos de bala, ella sobrevivió al ataque, pero resultó herida en una pierna. Este suceso conmocionó a toda Venezuela por el brutal y repentino fallecimiento.

La actriz venezolana se ganó el cariño de su público por medio de grandes telenovelas nacionales e internacionales, las más destacadas ‘Mi Prima Ciela’, ‘La Mujer Perfecta’ y ‘Pasión Prohibida’, esta última de Telemundo.

Autoridades detuvieron a varios implicados. Tres hombres admitieron su responsabilidad y fueron condenados a más de 20 años de prisión en septiembre de 2014.