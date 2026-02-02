LVBP: Este será el duelo de pitcheo para el sexto de la Gran Final

Suscríbete a nuestros canales

Puerto La Cruz está lista para albergar el sexto choque de la Gran Fina de la LVBP con un Navegantes del Magallanes a ley de una victoria para el título. Por su parte, los Caribes de Anzoátegui quieren concretar la remontada forzando primero a un séptimo y decisivo choque.

Duelo de pitcheo

La designación de Esmil Rogers por parte del cuerpo técnico turco es el movimiento más analizado de la jornada. El dominicano llega con una misión particular: actuar bajo la modalidad de "opener" o abridor corto. Con un récord de 1-1 y una efectividad de 6.75 en la postemporada, la intención del Magallanes es que Rogers utilice toda su jerarquía para retirar los primeros innings de forma impecable antes de activar el bullpen.

Un factor determinante para esta decisión es el descanso. Rogers no lanza en un juego oficial desde hace 13 días, una inactividad prolongada que genera dudas sobre su ritmo, pero que garantiza un brazo totalmente fresco. Curiosamente, su última presentación fue precisamente en Puerto La Cruz, donde tuvo una actuación brillante al permitir apenas una carrera en cinco episodios laborados.

Un brazo fresco contra la Tribu

A pesar de su rol de abridor corto para este sexto juego, el antecedente reciente de Rogers en el hogar de Caribes le otorga una ventaja psicológica. El derecho sabe cómo dominar en ese parque. La clave será ver si esos 13 días de pausa le permiten mantener la localización de su slider y el movimiento de su recta desde el primer lanzamiento, sabiendo que el mánager no dudará en mover sus piezas temprano si la situación lo requiere.

El brazo zurdo para frenar el avance bucanero

Por parte de Caribes de Anzoátegui, el encargado será el zurdo Naswell Paulino. Paulino entra en escena con la inmensa responsabilidad de contener a una alineación de Magallanes que suele ser agresiva contra los lanzadores de su mano. La Tribu confía en que el repertorio del siniestro pueda desequilibrar el ritmo de los bates visitantes en las entradas iniciales.

Paulino vio acción en el tercer juego de la serie, permitiendo tres carreras limpias en 3.1 innings de labor con tres boletos y tres ponches.