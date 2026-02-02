LVBP: Magallanes mueve su lineup para el sexto de la Gran Final

Suscríbete a nuestros canales

La Gran Final regresa al oriente del país para definir el campeón de la LVBP. Este lunes, los Navegantes del Magallanes y los Caribes de Anzoátegui se verán las caras en el sexto juego de la Gran Final 2025-2026. Con la serie 3-2 a favor de la Nave Turca, el escenario está listo en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz para un duelo que podría definir al nuevo campeón.

Tras la victoria de la Tribu en el quinto compromiso para forzar el regreso a su casa, el manager Yadier Molina ha decidido patear la mesa con un movimiento que ha encendido el debate en las redes sociales.

El regreso del poder al lineup

La noticia que domina la previa del sexto de la final es el retorno de Renato Núñez a la alineación titular de los Navegantes del Magallanes luego de un pelotazo en su rodilla tras conectar un foul en Valencia. Sin embargo, lo sorprendente no es su vuelta, sino su ubicación defensiva: Núñez patrullará el jardín derecho.

Renato, quien ha sido una de las piezas fundamentales durante toda la zafra, asumirá el rol de octavo bate, dándole una profundidad temible a la parte baja del orden ofensivo. El objetivo es claro: mantener su capacidad de dar extrabases sin sacrificar el bateo de otros jugadores que están encendidos en la serie.

Tucupita Marcano asume la responsabilidad en el campocorto

Mientras Núñez se adapta a las praderas, la seguridad del cuadro interior recaerá en Tucupita Marcano. El ex grandeliga será el encargado de defender el campocorto, una posición de altísima exigencia en el "Chico" Carrasquel debido a la velocidad con la que sale la bola en ese terreno. Marcano ha demostrado ser un seguro de vida con el guante, y su presencia en las paradas cortas busca minimizar cualquier parpadeo defensivo ante la agresiva ofensiva de Caribes.