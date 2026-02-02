Leandro Cedeño hace historia: Nuevo récord de remolcadas en la Gran Final de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Desde su llegada como refuerzo en el Round Robin, Leandro Cedeño se ha convertido en el motor ofensivo de los Navegantes del Magallanes. Sin embargo, ha sido en la instancia definitiva, la Gran Final ante Caribes de Anzoátegui, donde el slugger ha decidido elevar su juego a niveles históricos para la franquicia.

Un nuevo registro de remolcadas en finales

El oriundo de Guatire, estado Miranda, grabó su nombre en los libros de récords durante la parte baja de la cuarta entrada en el duelo de este domingo. Con Rougned Odor en circulación, Cedeño conectó un soberbio doblete que trajo una nueva anotación para la "Nave Turca".

Con ese batazo, alcanzó las 13 carreras impulsadas en esta Gran Final, estableciendo una nueva marca histórica de fletadas para un jugador en esta fase del campeonato. La consistencia de Cedeño ha sido abrumadora, manteniendo un slugging superior a los .600 si se promedian sus actuaciones desde la ronda eliminatoria hasta la serie por el título.

En el exclusivo club de los jonroneros "Turcos"

Pero el poder de Cedeño no se limita a los batazos de dos bases. El slugger ya suma tres cuadrangulares en lo que va de la serie final, lo que lo convierte en apenas el sexto jugador en la historia del Magallanes en alcanzar dicha cifra en una misma instancia definitiva.

Al lograrlo, se une a una lista de nombres legendarios que han vestido el uniforme eléctrico:

Robinson Chirinos

José Malavé

Pablo Sandoval

Ramón Hernández

Ángel Reyes

Actualmente, Cedeño se encuentra a tan solo un vuelacercas de igualar el récord de la franquicia para una final, el cual ostenta Robinson Chirinos, quien sacudió cuatro jonrones en la temporada 2013-2014, curiosamente también contra Caribes de Anzoátegui.

Tras la marca absoluta de la liga

El desafío para Cedeño en los próximos encuentros no es solo superar a los ídolos de su equipo, sino alcanzar la cima de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). En toda la historia del circuito, el récord máximo de cuadrangulares en una serie final es de cuatro, una cifra que solo siete peloteros han logrado alcanzar.

De mantener el ritmo arrollador que ha mostrado en el plato, Leandro Cedeño no solo podría quedarse con el récord absoluto, sino que se perfila como el candidato indiscutible para llevarse el premio al Jugador Más Valioso de la Gran Final, siempre y cuando el Magallanes logre capitalizar su ofensiva para coronarse campeones.