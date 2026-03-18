Clásico Mundial: ¡Barrendero! Maikel García se consagra como el MVP

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Si hay un pelotero que no solamente se entregó, sino que demostró una frialdad increíble en la selección de Venezuela, ese es Maikel García, quien acaba de ser elegido con Jugador Más Valioso del Clásico Mundial de Beisbol.

La selección nacional venció a Estados Unidos 3 carreras por 2 y más allá del sueño cumplido a nivel colectivo, el "Barrendero" logró un gran objetivo individual con ese galardón.

Números de Maikel García en el Clásico Mundial:

Luego de un lento inicio, García guardó lo mejor, para la etapa eliminatoria y terminó siendo el líder de imparables en el evento con 10 incogibles y apareció siempre en la "chiquita" con tres remolques contra Japón, una ante Italia y otra más en final ante Estados Unidos, para dejar los siguientes registros generales:

H: 10

2B: 2

HR: 1

CI: 7

CA: 5

BR: 3

AVG: .385

OPS: .970

OBP: .393

SLG: .577.