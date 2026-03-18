Clásico Mundial de Beisbol

Delcy Rodríguez y Donald Trump se pronuncian sobre el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol

El triunfo le permite a la novena criolla igualar a tres victorias el palmarés histórico frente a Estados Unidos en enfrentamientos en el torneo

Por

Wandor Dumont
Martes, 17 de marzo de 2026 a las 11:48 pm
Delcy Rodríguez y Donald Trump se pronuncian sobre el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol
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La selección de Venezuela logró este 17 de marzo romper el selofan de alzar su primer título del Clásico Mundial de Beisbol, luego de vencer a su similar de Estados Unidos por marcados de tres carreras a dos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se pronunció sobre la coronación del país.

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Venezuela triunfa unida! Por primera vez somos campeones del Clásico Mundial de Béisbol. Este triunfo es la victoria de la pasión, el talento y la unión que nos caracteriza como venezolanos. Un logro que quedará para siempre en el corazón de nuestro país. ¡VIVA VENEZUELA!", dijo Rodríguez en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Asimismo, la Presidenta Encargada decidió decretar este miércoles 18 de marzo como Día de Júbilo Nacional, no laborable, con excepción de los trabajadores de servicios esenciales para celebrar el triunfo de Venezuela.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiere que Venezuela sea parte de su país tras el triunfo de Venezuela. El mandatario publicó en su cuenta de Truth Social, la palabra "Statehood" (término que en inglés denota condición de estado de Estados Unidos).

Un día antes, Trump señaló algo parecido luego que la novena criolla lograra avanzar a su primera fina del torneo mundial: "Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela. Me pregunto a qué se debe esta magia… ¿Estado número 51?".

 

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