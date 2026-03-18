Clásico Mundial: ¡Unión! Luis Arráez asegura que Omar López tomó la mejor decisión en la novena entrada

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La selección de Venezuela acaba de inscribir su nombre en la historia, tras coronarse campeones del Clásico Mundial y una de las figuras del equipo, Luis Arráez, reaccionó tras el trofeo que se llevaron los criollos.

Los dirigidos por Omar López superaron por la mínima 3 carreras por 2 a la novena de Estados Unidos, con una gran combinación entre pitcheo y bateo oportuno.

Esto dice Luis Arráez tras el campeonato de Venezuela:

Arráez, fue sustituido en la alta de la novena entrada y vivió el último out desde la banca, confesando que sabía que les llegaría el momento de celebrar.

"Cuando Palencia hizo el último out no sabía que hacer, no sentía las piernas. Fue un momento increíble y se lo dedicamos a nuestro hermoso país: Venezuela", mencionó el infielder venezolano para Fox Sport.

Luis Arráez da su perspectiva sobre los movimientos de Omar López:

La carrera dela diferencia de Venezuela fue anotada en la última entrada y la "Regadera" elogió la decisión de Omar López, de sustituirlo luego de recibir un boleto sin outs, para traer a Sanoja.

Arráez, afirmó que fue un tremendo trabajo de López y también de su compañero Sanoja, quien se robó la segunda almohadilla y posteriormente, anotó ala del gane; expresiones que reafirman la unión de este gran grupo criollo.