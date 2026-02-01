LVBP: Leandro Cedeño da la clave de su éxito con Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Leandro Cedeño vive una de las experiencias más lindas de su carrera en la final con Navegantes del Magallanes. El infielder alcanzó 12 carreras impulsadas en finales, récord histórico de la liga, y agradece a sus compañeros por llegar a base para permitirle ser productivo.

Cedeño reveló su estrategia ofensiva: atacar los primeros lanzamientos: "Sabía que no me iban a dar mucho pitcheo para batear. Salí a aprovechar los primeros lanzamientos para no meterme en problemas", explicó Leandro sobre su enfoque agresivo que le ha dado resultados positivos.

Cedeño atribuye su éxito a la confianza de Yadier Molina y el staff del Magallanes: "Aquí me han dado la oportunidad de estar diariamente en el lineup. Eso era lo que yo necesitaba para ser productivo". expresó el pelotero, agradecido por la estabilidad tras su irregular paso por Leones.

¿Cuándo fue la última vez que Navegantes del Magallanes fue campeón?

Navegantes del Magallanes están a una victoria de conquistar su decimocuarto campeonato en la LVBP. Cuatro años después de su última corona en la temporada 2021-2022. El equipo turco busca cerrar la serie en casa ante su fanaticada, que ha respondido masivamente en el año.

Leandro Cedeño ha sido figura clave en esta final, acumulando 12 carreras impulsadas, récord histórico en series decisivas de la liga venezolana. El infielder junto a sus compañeros han logrado remontar una temporada que parecía perdida al inicio y ahora están a un triunfo de la gloria.

Cedeño expresó sobre el apoyo de la afición magallanera: "Espero que vengan mañana para tratar de terminar la serie aquí". El jugador reconoció el cariño recibido y prometió seguir demostrando su compromiso en el terreno para darle un campeonato más a la franquicia.

Números de Leandro Cedeño con Navegantes del Magallanes en la Final

Leandro Cedeño ha dominado la serie final con números históricos en cuatro juegos disputados. El slugger batea sólido con batazos importantes para impulsar carreras. Incluso ha establecido un récord de productividad para un refuerzo de los Navegantes del Magallanes.

Números de Cedeño en la Final:

- 4 juegos, 16 turnos, 6 anotadas, 6 hits, 1 doble, 4 jonrones, 12 impulsadas, 4 boletos, 2 ponches, .375 promedio, .500 OBP, 1.188 SLG, 1.688 OPS