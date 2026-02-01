LVBP: Magallanes castiga con todo a Caribes y da otro paso gigantesco hacia el título

Suscríbete a nuestros canales

Una victoria más al bolsillo de los Navegantes del Magallanes, quienes están a muy poco de coronarse como los monarcas de la temporada 2025-2026 de la LVBP. Y es que durante la noche de este sábado, ante un repleto Estadio José Bernardo Pérez, le dieron con todo a Caribes de Anzoátegui para derrotarlos por 14 a 5.

Otra ofensiva letal del Magallanes

Las acciones no pudieron comenzar de mejor manera en Valencia, pues los filibusteros firmaron un rally de seis anotaciones en la misma primera entrada. La fiesta de batazos la inició Rougned Odor con un imparable productor, y la continuaron con batazos similares Ángel Reyes, Luis Sardiñas y Tucupita Marcano, estos dos últimos con dos remolcadas cada uno.

A la altura del cuarto capítulo, la pizarra sufrió más modificaciones de lado y lado. La Tribu recortó distancias gracias a conexiones de Carlos Mendoza y Hernán Pérez, pero la Nave respondió por medio de Leandro Cedeño y un doble productor de dos anotaciones.

Pero eso no fue todo, ya que el toma y dame continuó. Mientras los de casa concretaron otro par en el quinto por medio de Eliézer Alfonzo Jr. y una anotada de Wilfredo Tovar tras un lanzamiento desviado; la visita pegó en el sexto con Hernán Pérez y un cuadrangular con un compañero en circulación, así como en el séptimo por medio de un sencillo de Jesús Sucre.

Ya en la baja del séptimo, Leandro Cedeño terminó de encender todo el José Bernardo Pérez con un demencial cuadrangular por todo el jardín izquierdo, llevándose hasta el home a Sandy León y Carlos Sepúlveda. Minutos después, en el octavo, Ángel Reyes protagonizó un jonrón solitario para dejar cifras definitivas.

Es así como Navegantes del Magallanes deja la gran final en jaque, con tres victorias por una de Caribes de Anzoátegui. La quinta cita entre ambos será este domingo, 1 de febrero, nuevamente en Valencia.