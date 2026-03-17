Hermana materna de Reina Amada debuta con altas expectativas en La Rinconada

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El calendario hípico nacional marca este cuarto domingo de marzo de 2026 una fecha de vital importancia para el primer meeting de la temporada. El Hipódromo La Rinconada celebra su reunión número 13 con un programa de doce competencias que promete emociones desde el primer salto. La jornada dominical inicia a la 1:25 de la tarde y reserva el plato fuerte de la afición, el sistema de apuestas 5y6 nacional, para el inicio de la séptima carrera del orden oficial.

Dentro del ciclo de las pruebas válidas, la décima competencia destaca por la calidad de sus integrantes. Un lote de 11 potrancas de tres años, tanto nacionales como importadas, buscará salir del anonimato en un recorrido de 1.300 metros. En este escenario de debutantes y no ganadoras, el entrenador David Palencia presenta una de las piezas más comentadas de la semana: la tresañera Queen Of Dragons.

Genética de campeones con el sello de La Orlyana: Arena de Coche

La pupila de Palencia es un producto nacido y criado en las instalaciones del Haras La Orlyana, establecimiento reconocido por la producción de ejemplares de alta resistencia y precocidad. Queen Of Dragons es hija del semental King Seraf, un reproductor que mantiene una vigencia envidiable en las estadísticas nacionales. Su línea materna, encabezada por Revolution Queen (por Commanche Saddle), aporta un respaldo genético comprobado en la arena de Coche.

El historial de su madre es, por sí solo, una garantía de competitividad. Revolution Queen ha producido corredores de la talla de Reina Amada, yegua con balance de tres victorias en 15 salidas y quien viene de figurar en el segundo lugar la semana pasada.

Además, esta familia cuenta con nombres de jerarquía como:

Persecuted : Ganador de cinco carreras en 18 actuaciones.

El De Alvaro : Poseedor de cuatro triunfos.

Gran Vittorio : Con récord de dos fotos en ocho intentos.

Reina de España: Otra representante del éxito pistero de esta estirpe.

Una alianza inédita en la conducción

Para este compromiso inicial, Queen Of Dragons contará con la dirección del jinete Francisco Quevedo. La monta representa un punto de interés adicional para los analistas, ya que Quevedo y el entrenador David Palencia formalizan su primer compromiso en conjunto en lo que va de campaña. La efectividad de esta nueva dupla será clave para sortear el tráfico de una carrera con 11 participantes y asegurar un debut exitoso para la defensora de los colores del patio.

Ejercicios previos de Queen Of Dragons previo a su debut:

Mar 07 A. Parra M E/P 31,1 44,3 56,1 68,1 (1000) 80,2 2P 93,4 4P 108,4/ fenómena con remate de 12.

Mar 14 F. Quevedo E/S 15,1 27,1 39,1 51,1 62,4 (1000) 75,3 2P 89,1 4P 103/ fenómena con remate de 11,3. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.