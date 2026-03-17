Un origen de élite en tierras del sur engalana la jornada 13 en La Rinconada

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La expectativa que rodeó el anuncio del Stud "Transformers" el año pasado llega a su punto culminante este domingo. Tras la exitosa incorporación de piezas como Benicia y Silk Eyes, la cuadra del copropietario Cristian Viola pone finalmente en escena al ejemplar Inochi. El potro, que generó interés desde su llegada al país, figura como uno de los nombres más llamativos en la nómina de la reunión número 13 en el Hipódromo La Rinconada.

La jornada dominical consta de 12 competencias de alto equilibrio técnico. El tradicional sistema de apuestas 5y6 nacional entrará en acción a partir de la séptima carrera, y es precisamente en el quinto capítulo de este ciclo donde el prospecto importado hará su estreno oficial ante la afición caraqueña.

Un origen de élite en tierras del sur: La Rinconada

Inochi es un potro zaino de tres años con raíces profundas en la hípica suramericana. El ejemplar nació en el Haras La Leyenda de Areco, en Argentina, durante la temporada de 2023. A diferencia de sus compañeros de divisa, este corredor no posee campaña pistera previa en los óvalos de San Isidro o Palermo, por lo que su debut absoluto ocurrirá bajo las exigencias de la pista de Coche.

Para este compromiso inicial, la conducción recae sobre el jinete Larry Mejías. El debutante defenderá los colores de la alianza Stud "Marco Antonio-Transformers" y enfrentará un reto físico importante, ya que el hándicap oficial le asignó un peso de 58 kilos para su estreno en la arena nacional.

Potencia genética: El rastro de Constitution

El análisis del pedigrí de Inochi revela una combinación de velocidad y resistencia. Es hijo de Storm Embrujado, un pilar de las pistas argentinas que cumplió una destacada labor en el Hipódromo de Palermo con un registro de cinco victorias en apenas nueve presentaciones.

Sin embargo, el factor que más resalta en su árbol genealógico es la presencia de su abuelo materno: el estelar Constitution. Este semental, que contó con el entrenamiento del miembro del Salón de la Fama Todd Pletcher y la conducción del venezolano Javier Castellano, fue un corredor de élite en los Estados Unidos. Su campaña de ocho actuaciones saldó con cuatro triunfos y una producción económica superior al millón de dólares, con fotos inolvidables en pruebas de grado que hoy respaldan la calidad de sus nietos.

Protagonista en el lodo de las válidas

La quinta válida del 5y6 nacional suele ser el escenario de las sorpresas y las grandes confirmaciones. El Stud "MarcoAntonio-Transformers", que ya demostró su capacidad de selección en la hípica argentina, apuesta ahora por la precocidad y el linaje de este nieto de Constitution para mantener su racha ganadora. Los ojos de los pronosticadores y la prensa especializada siguen de cerca cada movimiento del potro en los entrenamientos matutinos, ante lo que podría ser una de las apariciones más relevantes de la presente temporada.

Estos han sido los ejercicios más recientes de Inochi (Arg):

Mar 07 L. Mejías E/S 16,4 30,3 43,3 56 68,1 (1000) 81,2 2p 96,4/2V, contenido y trnó al final con remate de 12,1.

Mar 14 G. Calvente E/S 26,3 39 51,2 64 (1000) 79,2 2p 96/ de 2V veloz y contenido al final y muy bien con remate de 12,3. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.