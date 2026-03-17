Segunda oportunidad: La yegua de buen pedigrí que busca redención en La Rinconada

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El hipódromo de La Rinconada abrirá sus puertas este domingo 22 de marzo de 2026 para celebrar su décima segunda reunión del año. La cartelera consta de doce competencias de corte común que, si bien carecen de eventos selectivos, prometen una paridad absoluta en cada uno de los lotes. Esta jornada marca además la décima tercera fecha oficial del primer meeting de la temporada, un ciclo que entra en su etapa de definiciones.

En la lucha por las estadísticas, la atención se centra en las figuras de Robert Capriles y Riccardo D’Angelo. El jinete y el entrenador mantienen un dominio notable en sus respectivos renglones, pero la presión aumenta ante la proximidad del cierre de este primer periodo. El resto de los profesionales del látigo y el entrenamiento aguardan cualquier parpadeo de los líderes para acortar distancias en una tarde que será vital para sus aspiraciones al título.

Un premio de altura para las no ganadoras: Tercera Carrera

Uno de los puntos más atractivos de la programación se ubica en la tercera carrera. En una distancia de 1.200 metros, un grupo de nueve yeguas de cuatro años, tanto nacionales como importadas, se citarán en una prueba para debutantes o no ganadoras. Más allá del prestigio del triunfo, el incentivo económico eleva la temperatura de la competencia: el lote disputará un bono especial adicional de $27.040.

Entre las inscritas destaca la presencia de Tormenta Perfecta, una pieza de gran valor genético. Esta hija del semental Grand Adventure en Euphoria, por Evolutionist, posee un linaje que despierta el interés de los analistas, pues es medio hermana materna de Barbarroja, un ejemplar con dos victorias en su historial.

El retorno de Tormenta Perfecta tras 126 días de ausencia

La expectativa sobre esta zaina de cuatro años es alta. Su debut ocurrió el pasado 16 de noviembre, fecha en la que ocupó la quinta casilla bajo la conducción de Francisco Quevedo. En aquella oportunidad, la potranca finalizó a solo cinco cuerpos y tres cuartos de la importada Milagros del Valle, una actuación que muchos expertos consideraron como un fogueo necesario para su adaptación a la pista.

Tras un periodo de 126 días fuera de la acción oficial, Tormenta Perfecta regresa con mayor madurez física y un entrenamiento enfocado en la explosividad inicial. Su pedigrí y los ajustes realizados en la cuadra la posicionan como una de las cartas fuertes de la reunión. La meta para sus conexiones es clara: borrar el amargo sabor del debut y capitalizar la importante bolsa de premios que ofrece el Instituto Nacional de Hipódromos para esta competencia de aliento corto.

Estos han sido los ejercicios más recientes de Tormenta Perfecta:

Mar 07 D. Coa E/S 13.2 25.1 36.4 (600) 49.3 2P 63.4/ cómoda y sin hacerle nada con remate de 11,3.

Mar 14 F. Quevedo E/S 14.4 27 39.2 (600) 51.4 2P 65.2 4P 80.1/ sin hacerle nada muy bien con remate de 12.2. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.