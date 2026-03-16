Un pariente cercano de la campeona Thorpedo Anna se estrena en el 5y6 de La Rinconada

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La expectativa crece en el óvalo de La Rinconada tras el anuncio oficial de los inscritos para la próxima jornada dominical. Entre las novedades de la cartelera, destaca el estreno de un ejemplar que despertó alertas desde su arribo al país hace pocos meses. Se trata de Emperifollado, un potro de origen estadounidense que hará su primera aparición pública en una de las pruebas válidas del 5y6 nacional.

Bajo la tutela del preparador Fernando Parilli Tota y propiedad del Stud "Z.M", este alazán de físico impecable se presenta como una de las piezas más interesantes del parque caballar actual. Para su compromiso inicial en el recorrido de 1.200 metros, la cuadra confió la responsabilidad de la conducción al jinete José Alejandro Rivero, una yunta que promete ser protagonista en el juego de las mayorías.

Un pedigrí con sello de clase mundial

La principal carta de presentación de Emperifollado es su árbol genealógico, cargado de éxitos en las pistas más exigentes del norte. El potrillo es hijo del semental Midshipman, recordado como el Campeón Dosañero de 2008 en los Estados Unidos. Durante su campaña pistera, Midshipman demostró una solvencia extraordinaria al adjudicarse cinco victorias en ocho actuaciones, con una producción que superó el millón quinientos mil dólares en premios.

Por el lado materno, el linaje no se queda atrás. Su madre, Harbor Sunset, es hija de Fast Anna, un abuelo materno de gran relevancia actual por ser el padre de la campeona y caballo del año 2024 en Estados Unidos, Thorpedo Anna. Harbor Sunset cumplió campaña en el exigente óvalo de Santa Anita, donde sumó dos segundos lugares en siete presentaciones, lo cual ratifica la consistencia de su sangre en distancias intermedias.

La conexión con el éxito: Fast Anna y Gulfstream Park

El análisis del pedigrí de Emperifollado revela datos curiosos sobre su abuelo materno, Fast Anna. Este ejemplar registró un historial de tres victorias en nueve salidas a la pista. Un detalle particular de su trayectoria es que, a pesar de competir en diversos hipódromos de la unión americana, todas sus fotografías triunfales ocurrieron de manera exclusiva en el trazado de Gulfstream Park, una pista cuyas características suelen asimilarse bien al terreno de La Rinconada.

Expectativa en la cuadra de Parilli hijo

El arribo de este prospecto a la cuadra de Parilli Tota representa una apuesta por la calidad y la internacionalización del espectáculo hípico venezolano. Con un entrenamiento enfocado en la explosividad y el aprovechamiento de su notable estampa, Emperifollado buscará emular el éxito de sus ancestros desde su primer salto en el aparato de partidas.

La afición hípica y los analistas de registros genealógicos seguirán de cerca cada paso de este hijo de Midshipman. Su presencia no solo eleva el nivel técnico de la reunión, sino que añade un condimento especial a la búsqueda de los seis aciertos, en una tarde donde la clase y la genética se pondrán a prueba frente a los lotes locales.