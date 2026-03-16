El Hipódromo de Valencia vibra con la séptima reunión y el estelar Clásico Alcaldía Bolivariana

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El óvalo del Cabriales se prepara para una jornada de alto impacto este sábado 21 de marzo de 2026. El Hipódromo de Valencia abrirá sus puertas para celebrar la séptima reunión del año, una cita que consta de ocho competencias y que promete mantener la racha de éxitos administrativos y deportivos que caracteriza a la presente temporada.

El foco de atención de la tarde recae sobre el Clásico Alcaldía Bolivariana, una prueba de aliento programada para las 2:05 p. m. en un recorrido de 1.800 metros. Esta competencia selectiva, exclusiva para yeguas de cuatro años en adelante, cuenta con un incentivo especial de $24.000 dólares adicionales al premio base.

La nómina oficial registra a cinco ejemplares de comprobada calidad, cuyas conexiones ya tienen listas sus estrategias para alcanzar el prestigioso galardón en una distancia que exige máxima resistencia y capacidad pistera.

Un 5y6 impulsado por récords consecutivos: Valencia

El interés de la afición valenciana por el "juego de las mayorías" atraviesa su mejor momento histórico. El 5y6 nacional iniciará sus acciones a partir de la tercera competencia de la jornada, bajo la sombra de un hito comercial sin precedentes: seis montos récord de recaudación de forma consecutiva. La marca más reciente alcanzó la impresionante cifra de Bs. 66.594.180,00, un número que el Instituto Nacional de Hipódromos proyecta superar en esta nueva entrega sabatina.

La estructura de las carreras válidas presenta retos técnicos significativos para los apostadores:

Primera Válida: Una prueba para caballos de 3 y más años, ganadores de 2 carreras (A excepción de carreras de reclamo) en distancia de 1.200 metros abrirá el pool. Diez purasangres medirán fuerzas en un sprint de alta velocidad.

Una prueba para caballos de 3 y más años, ganadores de 2 carreras (A excepción de carreras de reclamo) en distancia de 1.200 metros abrirá el pool. Diez purasangres medirán fuerzas en un sprint de alta velocidad. Segunda Válida: El espectáculo continuará con otra prueba pero en este caso para yeguas de 3 y más años, ganadoras de una carrera (A excepción de carreras de reclamo). Nueve corredoras se citarán en un recorrido de 1.100 metros que pondrá a prueba la versatilidad de los inscritas.

Lideres: Temporadas Hinava

El jinete aprendiz José Daniel Calicho conserva la vanguardia de la estadística con siete victorias, pese a su ausencia en el recinto de ganadores durante la última fecha. Por su parte, el entrenador Jesús Carfunjol Arteaga capitalizó un nuevo triunfo para alcanzar los diez éxitos en la temporada, cifra que le otorga una sólida ventaja de cuatro fotos sobre su rival más cercano

Expectativa total en el óvalo carabobeño

Valencia reafirma su estatus de plaza estelar con una cartelera equilibrada y de alto nivel técnico. El interés de los aficionados crece cada semana ante la paridad de los ejemplares en pista y la atractiva oferta de bonos especiales. Este escenario garantiza una jornada sabatina llena de adrenalina de principio a fin, donde el desenlace de las pruebas válidas promete emociones fuertes para todo el público apostador.