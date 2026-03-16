El "primer meeting" se agota y Riccardo D’Angelo toma las riendas de la estadística en La Rinconada

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Las emociones en el óvalo de Coche no dan tregua. La décima segunda reunión del año albergó una cartelera de trece competencias, entre las cuales destacó la celebración de cuatro eventos selectivos de alto nivel. En esta jornada prevalecieron los ejemplares lógicos, factor que se tradujo en dividendos conservadores para los apostadores que descifraron los seis aciertos del juego de la fama.

El 5y6 nacional ratificó su vigencia absoluta ante una afición que se volcó de forma masiva a las instalaciones del hipódromo capitalino. El respaldo a la tradición por excelencia de Venezuela arrojó una recaudación de Bs. 389.437.680,00. Esta cifra, además de un éxito administrativo, asegura un horizonte de crecimiento constante para los premios y dividendos en lo que resta de la temporada 2026.

El factor D’Angelo: Dos golpes de autoridad en la pista

Nadie acumuló más méritos que Riccardo D’Angelo en este ciclo de carreras. El preparador reafirmó su estatus de figura estelar con una efectividad envidiable: presentó seis ejemplares y consiguió dos nuevos triunfos este domingo. La racha victoriosa inició por intermedio de Señor Soñador, en yunta con el jinete Francisco Quevedo, tras una demostración de superioridad en las pruebas iniciales.

Poco después, en la cuarta carrera del programa (aún en el ciclo no válido), D’Angelo exhibió su pericia profesional. El entrenador ensilló en perfectas condiciones al importado Tuscan Gold, ejemplar que, bajo la monta de Gustavo Calvente, logró una victoria cómoda en el recorrido de 1.800 metros. Con estos resultados, el preparador se apodera de la punta de la estadística en un meeting al que le restan pocos domingos para su conclusión oficial.

La vigencia de los favoritos: R12 La Rinconada

El dominio de los ejemplares de primera línea marcó el pulso de la tarde. Aunque los dividendos del pool nacional resultaron moderados, la solvencia de los ganadores fortaleció la confianza de los seguidores del purasangre. Este escenario deja la mesa servida para una próxima reunión llena de tensión, donde los jinetes y entrenadores en disputa por el liderato agotarán sus últimas cartas para coronar el primer trimestre del año.

Ya cumplida las doce fechas de carreras del primer meeting así van las cosas:

1 Riccardo D’Angelo con 13 victorias.

2 Humberto Correia con 12 victorias

3 Fernando Parilli Tota con 9 victorias.

4 Carlos Luis Uzcátegui con 8 victoria.

5 Gabriel Márquez con 7 victoria.