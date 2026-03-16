La primera en la lista: Noel Kucich obtiene este domingo su primer triunfo en pruebas de grado como entrenador

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La tarde de este domingo 15 de marzo en el hipódromo La Rinconada se realizó la reunión hípica número 12 del primer meeting de la temporada 2026 donde se cumplió una jornada de 13 carreras con la presencia de cuatro pruebas clásicas de grado, Eduardo Larrazábal y Socopó GIII, Gustavo J. Sanabria y José María Vargas que son GII previo al inicio del juego del 5y6 nacional.

La Rinconada: Primera prueba de grado para el entrenador Noel Kucich Pocaterra

La última de las selectivas de grado de la jornada de carreras dominical fue la realización de la edición 2026 del Clásico José María Vargas GII en recorrido de 2.000 metros para machos nacionales o importados de cuatro y más años con un premio adicional especial de $162.500 a repartir.

La victoria de la selectiva que llegó a su edición 66 fue para el purasangre importado de cinco años, Gran Yaco con la monta del jockey profesional Yoelbis González y el entrenamiento de Noel Kucich Pocaterra para el Stud Victorias Ranch, propiedad del pelotero retirado Víctor Martínez.

Los parciales de la competencia fueron de 26’4 en los primeros 400 metros, la primera milla en 49’4 y los tres cuartos de milla en 73 exactos, para cumplir los 1.600 metros en 99’1 y terminar la prueba en 126’2 con remate de 27’1 en los últimos 200 metros de la competencia para dejar un dividendo mínimo a ganador de Bs. 178,11.

Para el hijo de City of Life en la matrona Like it Hot por Giant´s Causeway es su segunda victoria en cinco presentaciones que ha realizado en el país y la quinta en 25 actuaciones entre Estados Unidos y Venezuela y la segunda de forma consecutiva después de haber ganado el pasado 8 de febrero en un Maiden de ganadores de tres.

Para su entrenador Noel Kucich Pocaterra es su cuarta victoria del presente meeting y la primera que consigue en su etapa como entrenador de purasangres de carreras, donde es altamente reconocido como un propietario y criador de ejemplares ganadores.

Por medio de su cuenta personal de la red social X (Twitter) Kucich Pocaterrra manifestó su alegría por el triunfo selectivo a su carrera.