Dominio total: Mother Carmen sentenció el Clásico Eduardo Larrazábal con registro de 70.3

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carreras correspondiente a la reunión número 12 del primer meeting de la temporada 2026, que incluyó cuatro pruebas selectivas: Eduardo Larrzabal (GIII), Socopó (GIII), Gustavo J. Sanabria (GII), y el José María Vargas (GII).

La tercera de la tarde se disputó la edición número 32 del Clásico Eduardo Larrazábal (GIII), en recorrido de 1.200 metros para yeguas nacionales e importadas de 4 y más años, con una bolsa de Bs. 6.0000 además con un bono especial adicional de $130.000.

La Rinconada: Mother Carmen triunfo Datos Hípicos

Con un total de ocho competidoras, la ganadora fue Mother Carmen, conducida por Yoelbis González y presentada por Antonio Martínez para los colores del stud WY.

De extremo a extremo, la castaña cincoañera se vino en velocidad desde el vamos con parciales de 23”4 para 400, 46’’1 para 800 y lograr el crono en 71”3 para la distancia de 1.200 metros.

Para el segundo lugar llegó Brown Sugar (número 4), luego para el tercero arribó la norteamericana Nikitis (número 3), mientras que Kleobule llegó cuarta y cerró la chilena Like A Star.

La ganadora dejó en la taquilla Bs. 2.476,28 a ganador y Bs. 547,31 a placé.

Mother Carmen: Mejor Tiempo Clásico Eduardo Larrazábal La Rinconada

Con esta victoria, Mother Carmen consiguió el mejor tiempo para este clásico superado por la yegua Srta. Chenoma que en el año 2022 conquistó la mencionada selectiva con el mejor tiempo para ese momento de 71 segundos exactos.