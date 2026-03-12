Yoelbis González analiza sus montas clásicas para este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves, el equipo de Meridiano.net visitó las instalaciones del óvalo de Coche para conversar con los protagonistas de la reunión número 12 del primer meeting de 2026. Entre ellos destaca Yoelbis González, quien posee una oportunidad de oro para sumar nuevas victorias de grado en el hipismo nacional.

La Rinconada: Yoelbis González detalla sus compromisos clásicos del domingo

El jinete participará en los cuatro clásicos de la tarde y conversó en exclusiva sobre sus posibilidades, además de su monta en el 5y6 nacional.

Su primera actuación dominical será en el Clásico Eduardo Larrazábal (GIII) sobre los lomos de Mother Carmen. Al respecto, manifestó: “Ella logró un triunfo sólido con un excelente registro cronométrico. Considero que los 1.200 metros son la distancia perfecta para su velocidad; esperamos que mantenga la fuerza necesaria para decidir la carrera en los tramos finales”.

En la quinta competencia, el Clásico Socopó (GIII), conducirá al ejemplar Gloriossus. "A pesar de su reaparición, el caballo luce en gran forma. Acumula trabajos destacados y briseos de mucha calidad. Con el favor de Dios y la salud del ejemplar, esperamos un gran desempeño", señaló González.

Para el Clásico Gustavo J. Sanabria (GII), el fusta guiará a la yegua Princesa Manuela. "Los 2.000 metros son ideales para ella por su estilo galopador. Ya tuve el honor de ganar con ella en el Clásico Bambera. Confiamos en que la carrera se desarrolle según lo previsto para reencontrarnos con la victoria en este evento selectivo".

En la séptima carrera, última de las selectivas, Yoelbis montará a Gran Yaco en el Clásico José María Vargas (GII). "Su actuación previa resultó muy positiva aun cuando le faltaba condición. Esa carrera sirvió para ponerlo al tope; se ve muy bien en cancha, sus trabajos son impecables y tenemos altas expectativas de ganar", afirmó con seguridad.

Presente en el 5y6 nacional del domingo

El último compromiso de González será en la décima competencia (tercera válida del 5y6) con la yegua Miss Blaugrana, del entrenador Freddy Petit. "Su reciente tercer lugar detrás de las importadas fue notable. Técnicamente enfrenta al mismo lote, ella anda muy bien en la pista y Dios mediante haremos una gran carrera con serias aspiraciones al triunfo", concluyó el jinete.