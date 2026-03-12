Shohei Ohtani no se confía y muestra todo su respeto hacia Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani es el gran nombre al que se encomienda Japón para tratar de vencer a Venezuela y avanzar rumbo a las semifinales del Clásico Mundial de Beisbol. Como de costumbre, la estrella japonesa ha sido una fuerza imparable con el madero en lo que va de torneo, y fue la bujía para que los suyos fueran líderes de su grupo.

El toletero registra un promedio ofensivo demencial de .556, producto de cinco imparables en nueve turnos al bate. Tiene también un slugging de 1.333, y un OPS sensacional de 2.025, ya que tres de sus cinco hits han sido extrabases (dos cuadrangulares y un doble). Números de estrella total.

Eso sí, a pesar del increíble nivel que ha mostrado, y de las armas peligrosas con las que cuenta Japón, Shohei Ohtani no se confía. Este jueves 12 de marzo, la figura de los Dodgers habló en rueda de prensa sobre el compromiso ante Venezuela, y mostró todo su respeto hacia un lineup que considera realmente peligroso.

Ohtani muestra su respeto hacia Venezuela

"Tienen un lineup fuerte. Su cuerpo de lanzadores y bullpen está a un nivel bastante alto. Probablemente nos enfrentemos a lanzadores a los que no hemos visto, y ellos verán a bateadores a los que no conocen. La clave será ver qué tan rápido pueden ajustarse ambos equipos", fue una de las primeras cosas que dijo Shohei Ohtani al hablar de Venezuela y el reto que representará para el equipo japonés.

Además, el polivalente pelotero aclaró que, a pesar de que fue visto realizando un live BP de aproximadamente 60 pitcheos, no tiene pensado subir al montículo en el torneo. "No lanzaré, fue mi promesa. Creo que no lanzar es una muestra de mi sinceridad hacia el equipo", comentó.

Por otra parte, Shohei Ohtani se mostró emocionado de medirse a una representación latina y caribeña como Venezuela, especialmente por el ambiente que se vivirá. "El beisbol forma parte de la cultura latinoamericana. Se vive un poco distinto a Japón, así que estoy ansioso de enfrentar a Venezuela", sentenció.