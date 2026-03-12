Mery Cortez y Yolanda Moreno conmemoran el Día Nacional de la Danza Nacionalista

Suscríbete a nuestros canales

Hablar de la danza en Venezuela, es mencionar el nombre de dos grandes, Yolanda Moreno y Mery Cortez. Con gran amor y respeto ambas han llevado la danza a diversos escenarios, en especial la nacionalista que enaltece el folklore venezolano.

Este jueves 12 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Danza Nacionalista, por lo que ambas artistas han utilizado sus redes sociales para escribir mensajes de orgullo, amor y respeto por lo nuestro.

Mensaje de Yolanda

La conocida “Bailarina del pueblo venezolano”, posteó en Instagram un carrusel de imágenes y un bonito texto destacando el faldeo, zapateo, color, disciplina y constancia que ha ofrecido durante muchos años por la danza nacionalista.

Pese a los nuevos ritmos que han llegado al país, Yolanda ha mantenido su academia Danzas Venezuela, como un templo de respeto por el nacionalista, con profesores capacitados que siguen su técnica y ejecución perfecta de enseñar.

“Hoy, 12 de marzo, mi corazón zapatea con más fuerza que nunca. Celebrar el Día Nacional de la Danza Nacionalista no es solo recordar un decreto; es honrar cada gota de sudor en las tablas, cada faldeo que dibuja nuestro tricolor y esa disciplina férrea que nos enseñó a amar lo nuestro por encima de todo”, escribió.

En las imágenes aparece en un salón de su academia, formando y viendo con ojo fijo a las nuevas generaciones aprender el bonito arte.

Mery Cortez

“Llevamos el ritmo en la sangre y la tradición en el movimiento. Hoy celebramos el Día de la Danza Nacionalista honrando nuestras raíces en cada paso. Orgullosos de bailar a Venezuela”, es el mensaje de la bailarina.

En la imagen aparece Cortez con su característico cabello rojo y con un traje típico de la danza.