Maikel García es el quinto venezolano en lograr esta hazaña en un Clásico Mundial

Clásico Mundial de Beisbol

El "Barrendero" sigue dando muestras de su fenomenal talento en todas las facetas del juego

Por

Josué Porras Estebanot
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 01:26 pm
Maikel García / Foto: AP
Venezuela cayó en el último duelo de la fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol de 2026, luego de ser superada por la República Dominicana, por pizarra de 7-5, en lo que fue un duelo de batazos, tal y como se esperaba. Eso sí, los criollos cayeron con las botas puestas, principalmente gracias a la actuación de Maikel García.

El tercera base venezolano tuvo un desempeño realmente formidable ante la novena quisqueyana, al despachar cuatro inatrapables en igual número de turnos al bate. Del mismo modo, tomó un boleto en su último turno, por lo que se embasó en sus cinco apariciones al plato.

Con sus cuatro incogibles, Maikel García se unió a un muy selecto grupo de jugadores venezolanos que han logrado dicha cantidad de hits en un juego del Clásico Mundial, para así demostrar que la camiseta de la selección no le pesa en lo absoluto, y que es un bateador al que hay que tenerle un inmenso respeto.

Maikel García, bateador profesional

Y es que, en efecto, Maikel García tuvo una excelente jornada de cuatro imparables ante República Dominicana. De esta manera, el "Barrendero" se convirtió en apenas el quinto jugador venezolano en lograr esta hazaña en cualquier edición del prestigioso torneo internacional.

García se unio a Martín Prado (2017, vs Italia), Alcides Escobar (2017, vs México), Salvador Pérez (2023, vs Puerto Rico) y Luis Arráez (2026, vs Israel), como los cinco toleteros criollos en acumular al menos cuatro inatrapables en un mismo juego del Clásico Mundial. Un club prestigioso y honorable, a la altura del fenomenal talento que posee Maikel García.

Jueves 12 de Marzo de 2026
Beisbol

